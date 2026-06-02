小一派位出錯涉人為錯誤？教育局：今設定系統發送程序時操作偏差

小一統一派位原定明日6月3日放榜，教育局證實今日（2日）因系統設定問題錯誤向家長發出小一派位結果短訊。到底系統設定問題是系統還是人為問題？教育局下午就小一統一派位短訊事件向全港家長作出澄清，並對引起家長不便深表歉意。



教育局指據初步調查，原定於明日起公布的小一統一派位結果，因今日在設定系統發送程序時出現操作偏差，導致短訊被錯誤提早發放。局方在知悉事件後，已即時採取行動，修正發送程序。



教育局發言人強調，資訊系統一直運作穩健，經技術團隊即時全面檢查後，確認系統絕對沒有受到任何網絡攻擊或黑客入侵，核心數據庫完整無缺。今次事件與資訊保安及網絡安全完全無關，家長及學童的個人資料均受到高度加密保護。



(讀者提供)

教育局發言人表示，據初步調查，原定於明日起公布的小一統一派位結果，因今日在設定系統發送程序時出現操作偏差，導致短訊被錯誤提早發放。局方在知悉事件後，已即時採取行動，修正發送程序。

教育局：今早短訊不影響派位結果

教育局指為確保每位學童的利益，在事件發生後，已立即對全部學生的派位資料進行全面而嚴謹的核查。局方特此向家長作出澄清，今早短訊不影響派位結果。

即時加設熱線2832 7700／2832 7740回覆家長查詢

教育局今早已透過短訊通知家長，毋須理會早前發出有關小一派位的短訊，教育局亦呼籲家長毋須急於聯絡學校。教育局已即時加設熱線（電話號碼 : 2832 7700／2832 7740），回覆家長查詢。全港所有正式、具備完整正確註冊詳情的派位結果，將會按照原定計劃，於明日（六月三日）早上七時三十分起正式公布。

系統絕對沒有受到任何網絡攻擊或黑客入侵

發言人強調，教育局的資訊系統一直運作穩健，經技術團隊即時全面檢查後，確認系統絕對沒有受到任何網絡攻擊或黑客入侵，核心數據庫完整無缺。今次事件與資訊保安及網絡安全完全無關，家長及學童的個人資料均受到高度加密保護。

教育局：如發現涉及人員疏忽或程序出錯定必嚴肅跟進

教育局對今次事件高度重視，已即時成立危機處理小組跟進上述事宜，同時局方會就系統、流程、人手配合等進行全面檢視。如發現涉及人員疏忽或程序出錯，局方定必嚴肅跟進。教育局將會進一步優化系統及發放機制的監管流程，確保同類事件不會再次發生。