小一派位｜叩門位減一個安排延長3個學年　合併小學可免殺校一次

教育局今日（17日）更新小學規劃未來路向優化方案，面對小一人數持續減少，局方決定每班「叩門位」減一個的安排，延長三個學年至2028/29學年。如獲派的小一新生總人數少於16人，將面臨殺校，教育局會於三年後停止發放資助。



收生不足小學除了可申請轉私立外，也可於三年內申請與其他小學合併，首三個學年可獲一次「免死金牌」，即合併後再次收生不足，可無條件參加下年度的小一派位，不過若期內第二次或三年後再次收生不足，合併的新校要再次面對殺校。



教育局（政府新聞網圖片）

蔡若蓮：預料今年會有小學獲派「零班」 教育界必須有新陳代謝

教育局1月14日公布2026年度小一統一派位選校名冊，「01教育」根據之前每間學校的「自行分配學額」數字進行統計，發現全港共有38間學校未達收生16人開一班的門檻，大部份均為本學年開一班小一的學校，當中包括5間官立學校。當中，有13間小學自行收生階段收生數不足10人，更有一間學校自行收生階段沒有學生報名。「統一派位」結果將於6月3日公布。

教育局局長蔡若蓮2月12日與傳媒午宴時透露，預料今年會有小學獲派「零班」，面臨殺校。她當時指教育界必須有新陳代謝，必須配合人口發展，「不能六十年如一日」，期望透過重置、搬遷等措施，消化在人口少但辦得好的學校。

教育局局長蔡若蓮（中）。（資料圖片／蕭輝浩攝）

教育局：未來學位需求會相應減少 以「軟着陸」為目標

教育局在致學校通告中指出，規劃公營學位和學校的發展時，是以學生利益為首要考慮，確保本港教育體系得以健康和可持續發展。由於學齡人口下降的情況是結構性而非過渡性，未來學位需求會相應減少。教育局一直密切留意學生人口變化，動態評估學位供求情況，以「軟着陸」為目標，與辦學團體保持緊密溝通，支援業界及早規劃，採取適當措施和策略整合資源，回應學位供求變化，同時提升教育質素。

小六核准班級數目延續小五數目、「叩門位」每班減一個延長3個學年

由2023/24學年起，公營小學小六核准班級數目會延續上學年的小五核准班級數目，不受實際在學人數影響，為期三個學年至2025/26學年。局方表示，經仔細審視最新情況後，此試行安排會延長三個學年至 2028/29 學年。

由2023/24 學年開始，公營學校小一級實行減少每班使用「叩門位」安排，即標準班額為每班25人的小學，每班「叩門位」由兩個變為一個，標準班額為每班30人，每班「叩門位」則由三個變為兩個，試行三個學年至2025/26學年。局方表示，經仔細審視最新情況後，同樣延長三個學年至2028/29 學年。

教育局（資料圖片）

獲派小一新生人數少於16人不會獲資助開辦小一班級

如獲派的小一新生人數少於16人，而同一學校網內其他參加小一派位的學校仍有學位餘額，除非有特殊考慮因素，否則該校原則上不會獲資助開辦小一班級；如獲派的學生總人數少於16人，而同一學校網未能提供足夠的學額以應付需求，則仍有可能考慮資助該校開辦小一。

合併可獲100萬額外津貼及保留超額教師3年

第三個學年（即N+3學年）起，教育局會停止向不獲派小一的小校停止發放資助，學校將要停辦。有關學校可申請續辦方案，其中可於期內提出與其他小學合併，如獲教育局批准，合併後營辦資助小一的學校最多可獲100萬元的一次性額外津貼，用作支付進行合併的各項額外開支，並可獲准保留在合併前一個學年，兩所學校與合併班級相關的核准教學人員編制內的現任教師，為期三年。

合併後三個學年內第二次或過後再次收生不足 要再面臨殺校

最新通告列明，有關小學如在合併開始的首三個學年內（即過渡期內），首次於小一派位中不獲批開辦資助的小一班級，該校可獲豁免申請方案一次 ，並可無條件參加下年度的小一派位。不過如該校在過渡期內再次、或於過渡期後未能在派位中獲批開辦資助的小一班級，該校要再次面對殺校，需選擇續辦方案，否則三年後要結束營辦。

於2025年度小一派位下，黃大仙區天主教博智小學被派「0班」，校方決定與屬同一辦學團體和位處同區的天主教伍華小學合併。（資料圖片/黃浩謙攝）

於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲教育局批准開辦資助小一班級，當中包括黃大仙區的天主教博智小學。（資料圖片/黃浩謙攝）

於2025年度小一派位下，黃大仙區天主教博智小學被派「0班」，校方決定與屬同一辦學團體和位處同區的天主教伍華小學合併。（資料圖片/黃浩謙攝）

可私營方式開辦小一班級 惟再次收生不足便需停辦

根據規定，收生不足小學可申請以私營方式開辦小一班級，所開辦的班級須以私營模式營運，直至該屆別的學生完成整個六年的小學課程，並不應就營辦的課程向學生收取學費，辦學團體及／或學校須自資費用。由2025/26 學年開始，此方案只適用於過去六個學年不曾使用過本選項的學校申請。

有關小學可在下年度再次參加小一派位，若能獲派足夠學生人數開辦資助小一班級，學校將可在該學年重新開辦資助小一班級，但「私家班」不會獲得恢復資助。若學校在下年度小一派位仍收生不足，便不能再申請再辦「私家班」，隨即按「N+3 學年」安排，停止資助，局方會為仍於學校就讀尚未完成小學課程的學生，包括於私營班級就讀的學生，提供學位安排支援服務，協助他們轉往其他公營學校繼續小學課程。