小一派位誤發結果　專家稱不排除人為失誤　如設錯時區、日期

小一統一派位結果原定明日公布，卻因教育局「設定系統發送程序時出現操作偏差」，提早一日向部份家長誤發通知短訊。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，今次出錯原因仍有待調查，不排除涉及人為失誤，或涉及時區設定錯誤、日期選錯或是測試環境與正式環境的參數混淆，導致系統誤發指令。他建議當局多檢查發送系統和流程，盡可能用人手檢查，避免造成影響。



今早發生小一統一派位提早放榜事件 ，資訊科技界人士估計輸入時間出錯機會較高，與ＳＭＳ短訊服務無關。 （資料圖片）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，一般在大型訊息發送項目中，教育局會委託承辦商辦理，承辦商有機會「外判」短訊代理商處理大量訊息，最後由數個電訊商發出短訊。

教育局解釋，因今日在「設定系統發送程序時出現操作偏差」，導致小一派位結果短訊被錯誤提早發放。局長蔡若蓮稱，當局已成立小組徹查，稱不涉網絡攻擊，亦否認和外判商服務有關。

方保僑指，出錯原因仍有待調查，但不排除涉及人為失誤，若不涉外判商的問錯，便可能是內部員工問題。他指，在大型發送項目中，技術團隊通常會提前將數萬條數據匯入發送隊列，並設定定時發送。而今次的「操作偏差」，很可能是操作人員在設定定時參數，例如時區設定錯誤、日期選錯、或是測試環境與正式環境的參數混淆，導致系統在錯誤的時間點觸發了發送指令。

他續指，短訊日子把正式公布日期６月３日，輸入為6月2日，尚可涉及手誤，但年份打錯屬「耐人尋味」， 建議當局多檢查發送系統和流程，盡可能用人手檢查，亦需要多於一人核實資料及批准，才可發出訊息。