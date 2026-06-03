小一派位｜有家長批教局犯低級錯誤　有人知志願落空　早部署叩門

小一統一派位結果今日（6月3日）正式公布，昨日因教育局系統設定「操作偏差」，令部份家長「提早」收到通知短訊。有接獲「壞消息」的家長，稱昨日知悉小朋友獲派非志願名單的學校，心情「沉咗一沉」，原先未落實部署叩門，隨即收拾心情預早準備，包括列印個人檔案資料等。不少家長均不滿教局誤發短訊，質問「有冇搞錯」、「咁大個部門都可以犯低級錯誤，難以接受。」



有家長到九龍塘嘉諾撒聖家小學「叩門」。(陳巧恩攝)

提早知派位壞消息 預先印資料叩門 「寧願嘥咗啲紙」

部份未獲派心儀學校的家長，今早9時前來九龍塘嘉諾撒聖家小學遞表「叩門」。家長張女士昨日接獲教育局誤發的短訊通知，今早收到的派位結果與昨日相同，統一派位的志願全部落空，隨機被分配到尚有餘額的學校。

她直言收到短訊的一刻心情「沉咗一沉」，原先未落實部署叩門，隨即收拾心情預早準備今日叩門，昨晚準備「叩門」所需文件，包括列印個人檔案資料等，「寧願嘥咗啲紙，嘥咗啲墨都唔想今日先嚟搞。」她不滿今次教育局失誤：「有冇搞錯，真係想問下你有冇搞錯。」

不少家長不滿教育局昨日誤發派位結果訊息。(陳巧恩攝)

獲派首志願家長不滿教局失誤 「咁大個部門犯低級錯誤」

另一位家長方先生的子女雖然獲派第一志願，但今早仍前來叩門，希望博多一個機會。他表示，昨日亦接獲教育局短訊，雖然獲派結果沒有變更，但認為「咁大個部門都可以犯低級錯誤，難以接受。」

羅女士定次女於自行分配學位階段已獲取錄，由於心儀聖家小學，所以今早前來叩門。她表示，昨日無收到教育局發出的SMS短訊，未有受到今次事件影響，但身邊有家長朋友向她訴苦，令她心情感到忐忑。她認為今次短訊失誤與教育局無關，出錯原因仍須當局仔細調查。