中醫涉偷拍女病人胸部　辯方指照片作醫療用途　事主否認

31歲男中醫涉在連鎖診所為3名女病人針灸時，偷拍她們的私密部位。中醫否認5項窺淫罪，案件今（3日）於東區裁判法院開審。其中一名事主指在針灸時閉上眼，被告施針後，她感到乳頭「涼涼哋」，張開眼看到被告拿着手機，表情不自然。她庭上看到拍到其乳頭和胸部的照片後，指被告從沒有表示需要拍攝其胸部。辯方盤問時則指，被告曾表示拍攝照片是用作醫療用途，事主亦曾點頭同意，事主庭上均否認。



被告鍾瑋澤（31歲，中醫），被控5項窺淫罪，涉及3名女事主。控罪指，鍾於2022年12月28日在葵涌大窩口商場領/嶺健中醫診所內，暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝X的私密部位或進行私密作為；於2024年3月19日、4月2日及5月7日，在美孚景荔俓盈暉薈領/嶺健中醫診所內，暗中拍攝Y的私密部位或進行私密作為；及於2024年4月28日在柴灣興華廣場領/嶺健中醫診所內，暗中拍攝Z的私密部位或進行私密作為。

被告鍾瑋澤否認5項窺淫罪，案件今開審。(陳曉欣攝)

事主X指被告施針後 她張開眼「睄到」被告拿着手機 表情不自然

女事主X稱，她2022年12月到葵涌大窩口商場的涉案診所針灸，由被告施針，X身穿白色毛衣，內有底衫和胸圍。被告表示會在肩頸和鎖骨部位施針，X指被告沒提及會在胸部和乳頭施針。X先坐在一張圓凳上接受頸部針灸，隨後進入治療室，脫下毛衣，並拉低胸圍帶至肩膊下位置，用毛巾覆蓋上身躺在床上繼續接受針灸，房內只有被告與X兩人，沒護士在場。

X表示，她很害怕所以針灸過程中閉上眼，被告完成施針後，X感覺到乳頭「涼涼哋」，張開眼「睄到」被告站在她右上方拿着手機，表情不自然，並立即微微放下手機，拉上布簾離開。X指她當時有望自己胸部位置，但被毛巾遮住「睇唔到任何嘢」，她的手上有針所以也不敢郁動。X稱，她當時感覺不到被告在她胸部施針，但被告曾拉低其底衫，沒解開胸圍。控方向X展示6張治療照片，X同意有拍到乳頭和胸部的照片是她本人，X稱針灸時感覺不到毛巾被拉至那麼低，她的底衫原本遮蓋到胸部。X表示，被告從來沒稱需要暴露胸部拍照，如有問她亦絕對不會同意。

辯方指 被告表示拍攝照片是用作醫療用途 X庭上否認

辯方盤問時指，被告診斷X有胸廓出口綜合症，她頸胸肌肉緊張，導致手部同神經壓迫。X稱不記得。就涉案照片，辯方指被告表示是用作醫療用途，X可能因為害怕才忘記了。X否認。

辯方指，X應該會知道被告將她的底衫拉低了，X否認稱：「唔知佢用咩手法囉，可以咁勁令我感覺唔到」辯方再指，被告事前講解過涉及針灸胸部肌肉，所以要拉低，X感覺到「涼涼哋」因為搽了酒精。X否認稱：「佢唔會擺喺乳頭到捽㗎嘛」。辯方續指，被告在施針前提及針灸時X的胸部會暴露，X點頭同意被告拍照記錄，被告施針時有拉低內衣和揭開胸圍。X庭上一概否認。

另一事主Y稱 被告在其中兩次針灸時 在她的胸部施針

事主Y作供指，她在2024年3至5月因肩頸痛等問題，三度到美孚盈暉薈診所做綜合治療的針灸，皆由被告為她施針。Y憶述，被告事前沒說會在什麼部位施針，治療期間被告曾拉低她的上衣施針，她不肯定被告首次有否在胸部施針。

Y認為首次針灸過程沒異樣，她遂在4月和5月再次接受針灸，該兩次被告有在她胸部施針。Y稱被告作為醫生，有責任告知將會在敏感部位施針，卻未在事前講及，並質疑肩頸痛不應在上胸施針。Y稱，她在第3次針灸期間感到有風吹入胸部感奇怪，故之後沒再去針灸。警方其後致電她被告涉偷拍女病人，Y亦為其中一名事主。

Y指遭偷拍 是人生污點

針對涉案胸部照片，Y坦言不知被告如何拍：「佢偷拍嘅技術真係太隱蔽啦，我完全唔知道有偷拍」。Y自言相信醫師的專業，首兩次針灸都沒起疑，但她沒想過被告會偷拍，謂「呢件事係人生污點」。

辯方指，若干照片拍到Y的正面，所以她當時知道被拍。Y反駁她沒正視被告，況且被告有可能用「微針」(指微型針孔攝影機)拍攝，不一定是用手機。

案件編號：ESCC 1628/2025