男警涉荔景站偷拍 為慳錢無請律師但擬不認罪 官稱難排期再押後
撰文：陳曉欣
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男警涉去年8月在港鐵荔景站偷影女子裙底，案件今（21日）在沙田裁判法院第三度提訊。男警早前稱會請律師，惟今續自行應訊，表示擬不認罪，並稱為想慳律師費，故今天自行答辯。裁判官彭亮廷質疑被告沒律師代表提出爭議事項，法庭無法排期審訊，又謂：「你做咗啲乜嘢呢，一路都冇前進過。」男警終表示下次會帶同法律代表，彭官押後至6月17日再訊。
被告何家俊（39歲，公務員），被控於2025年8月1日，在香港出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，而操作設備，即一部手提電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X同意。
案件編號：STCC 759/2026
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