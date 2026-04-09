休班警涉荔景站偷拍女子裙底 被告稱要換律師 案5.21 再提訊
撰文：陳曉欣
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休班男警涉去年8月在港鐵荔景站偷影女子裙底，案件今（9日）在沙田裁判法院再訊。男警稱需請新律師，他今天自行申請押後，以待律師交接及索取法律意見。署理主任裁判官鄭紀航准案押後至5月21日再訊，強調下次被告必須答辯。控方稱，若要審訊，會申請為證人設屏風及特別通道。
被告何家俊（39 歲，公務員），被控於2025年8月1日，在香港出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，而操作設備，即一部手提電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得 X 同意。
案件編號：STCC 759/2026
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