地盤工涉非禮強姦女友幼女罪脫　認偷拍女友長女洗澡　押後判刑

地盤工與有多名子女的離婚婦拍拖並同住，期間涉非禮及強姦離婚婦的10歲女兒，他否認指控，案件早前在高等法院審訊。4男3女陪審團，經約4個多小時退庭商議，一致裁定被告非禮和強姦4罪不成立，被告申請訟費獲准。



庭上隨即披露被告曾在家中浴室偷拍離婚婦另一女兒洗澡的全裸影片，他早前已認罪，該案押後至7月31日判刑，期間被告准保釋外出。



被告CLH（48歲，地盤管工）被控兩項非禮罪和兩項強姦，指他在2021年8月，在天水圍某單位內兩度非禮和兩度強姦X，經審訊後，這些罪名均不成立。被告開審前承認製作兒童色情物品和窺淫兩罪，涉及X的胞姐Y。

被告CLH在高等法院受審。(黃浩謙攝)

警方查強姦案發現被告有16段Y洗澡影片

窺淫案的案情指，事主Y是事主X的胞姊，她案發時若13至14歲，涉案Y時和母親和被告等人同住。警方於2024年9月，調查被告涉強姦X的案件時，發現被告的手機內有16段影在2021年8月6日至10月7日，和同年10月11日至19日期間拍攝的影片。影片介乎17至46分鐘長，內容拍到被告在家中浴室設置手機，並偷拍到Y洗澡情況，期間拍到Y全祼。被告警誡下稱因好奇而拍攝，以獲得性滿足。

X母本有3個孩子並再與被告誕一女

Y的妹妹X於2011年出生，其親生父母已離婚，X與母親、胞弟和胞姐Y住在天水圍一單位。X母後來認識被告及拍拖，X母並與被告再誕下一女，一家幾口同住該單位。

X在家洗碗時遭被告摸

案發於2021年8月，X就讀小四，正在放暑假。X某天在家幫忙洗碗時，被告走入廚房食煙，接着摸X的臀部，直到X母進來才縮手。另一次被告趁X母不在家時，走入主人房反鎖房門，當時X在床邊看手機，被告隔住衣服摸X的胸部，之後直接伸手入衣服內摸胸。

同月內再兩姦X

被告在同月兩度強姦X，包括趁X在房打機時，強行把她推倒在床上，除下其褲和拉高她的衣服，X反抗不果，遭被告強姦，直到X母回家才停止，被告被捕後否認犯案，經審訊後亦被裁定強姦及非禮罪名不成立。

案件編號：HCCC 246/2025