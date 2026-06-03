何伯何太互毆案　何伯認罪後申法援押後判　官提醒勿三心兩意

城中熱話人物何伯與何太葉秀定，去年涉在屯門住所的升降機大堂打鬥，同告受傷送院，雙雙被控蓄意傷人罪。何伯早前認罪，案件原訂今（3日）在區域法院判刑。法官陳廣池表示，收到法援署的來信，指何伯正申請法援，希望法庭可以押後案件。陳官指，本案只欠判刑，「睇唔到點解要再搵法援」、「你（何伯）唔能夠朝秦暮楚，三心兩意。」，惟何伯仍有權申請有關援助，遂把案件押後至7月7日判刑，以待法援署批核，期間何伯須繼續還押。



被告何煊（77歲，退休人士）被控一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

被告何煊(圖左)承認蓄意傷人罪，原定今天判刑，但因他正申請法援，案件押後至7月7日判刑。(資料圖片)

何伯何太。(資料圖片)

法官提醒何伯 切勿朝秦暮楚 三心兩意

何伯今坐輪椅出庭，陳官表示，已收到早前索取的心理專家報告，亦關注何伯申請法援的原因，是否想找律師協助求情。何伯則表示會維持認罪的答辯，希望法官「從輕發落啦」。

陳官稱，何伯早前已遞交求情文件，案件目前只欠判刑，指「睇唔到點解要再搵法援」、「你（何伯）唔能夠朝秦暮楚，三心兩意。」遂把案件押後至7月7日判刑，以待法援署批核。

何伯曾試圖用手戳何太的眼睛及鼻孔 何太則咬住何伯的手指

案情指，何伯和何太葉秀定在案發時分別77和45歲，二人在2024年3月11日結婚，其後關係變差。何太多次在社交媒體直播中表示想離婚。案發時，二人的婚姻關係緊張，但仍然同居於屯門菁田邨的涉案公屋單位。

在2025年5月30日上午，何太打算離港回鄉。在她走到25樓電梯大堂時，突然有感被人從後刺了幾下，轉身便看見了何伯。當時何伯的右手拿著摺刀，二人糾纏間雙雙倒地。

在糾纏期間，何太一直捉緊何伯的右手，左手則掐住何伯的頸部，惟何伯一直試圖用手戳何太的眼睛及鼻孔，故何太曾咬住何伯的手指及大聲呼救。此時，何太的兒子從單位走出，並奪走何伯手上的摺刀。

何伯被捕後 在警誡下稱：因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢

此時，有鄰居聽到爭執聲，於是開門查看。他見到何太跪在何伯的身上，雙手捏住他的頸，隨即通知保安，並報警處理。同一時間，大廈亦有保安巡樓，接報到場後，發現何伯躺在地上，何太及其子則坐在一旁，而地上滿佈血跡，再次報案。

警方到場後，嘗試為何伯止血。經調查後，何伯被捕，他在警誡下表示：「因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢。」

二人其後送院治理，經檢驗後，何太的後腦有兩處兩厘米的裂傷，左手則有一處一厘米裂傷，她在接受治療後同日出院。

同案另一被告葉秀定(45歲，家庭主婦)亦被控一項有意圖而傷人罪，指她於上述同時同地，意圖使何煊身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。葉否認控罪，案件已排期於明年2月11日在區域法院開審。

「何太」葉秀定否認襲擊罪明年受審。（資料圖片）

案件編號：DCCC1515/2025