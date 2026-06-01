何伯認圖襲何太後被還押　周三判刑前求保釋　遭高院法官拒絕

忘年戀夫婦何伯與何太葉秀定，去年涉在屯門住所大廈的升降機大堂打鬥，何伯早前承認試圖以摺刀刺何太，糾纏間令何太後腦受傷送院，並在區域法院承認有意圖傷人，案件押後至6月3日（本周三）在區域法院判刑。何伯認罪後被下令還押。未有律師代表的何伯，今（1日）到高等法院申請保釋，法官李素蘭聽取陳詞後拒絕其申請。



被告何煊（77歲，退休人士），早前承認有意圖傷人罪，指他於2025年5月30日，在屯門欣菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖令葉秀定受傷害。

何伯何煊稱申請法援被拒，在法官勸導下答應會找律師。(陳曉欣攝)

何伯何太（影片截圖）

「何太」葉秀定否認襲擊罪明年受審。（朱棨新攝）

當日案發現場留有笡跡。（蔡正邦攝）

案情指何伯曾拿摺刀追著何太

案情指，何太在2025年5月30日上午打算離港回鄉，她在大廈25樓電梯大堂，突覺有人從後刺了她幾下，她轉身見到何伯，當時何伯右手拿著摺刀，二人糾纏間雙雙倒地，何太一直捉緊何伯的右手，左手則掐住何伯的頸部，惟何伯仍試圖戳何太的眼及鼻孔，何太曾咬住何伯的手指及大聲呼救。何太的兒子從單位走出，並奪走何伯手上的摺刀。

何太葉秀定(45歲，家庭主婦)在事件中被控一項意圖傷人罪，案件將於明年2月11日在區域法院開審。

案件編號：HCCP 437/2026