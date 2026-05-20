何伯何太涉互毆案　何伯認圖用刀刺何太遭還押　官指監禁無可避免

忘年戀夫婦何伯與何太葉秀定，接受電視台訪問後成城中熱話，惟兩人去年涉在屯門住所大廈的升降機大堂打鬥，何伯涉試圖以摺刀刺何太，糾纏間令其後腦受傷送院。何伯被捕後表示：「因為佢要離婚改嫁跟佬走，所以我激氣，就搵刀插佢。」何伯被控蓄意傷人罪。他沒有律師代表，今（20）親自出庭應訊並認罪。法官陳廣池指，就控罪而言，監禁無可避免，遂撤銷何的保釋，把案件押後至6月3日判刑，期間何須還押。



被告何煊（77歲，退休人士）被控一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

何伯何煊在區域法院傷人罪。(資料圖片/陳曉欣攝)

「何太」葉秀定亦有在事件中被控，但她不認罪，案件明年2月審。（資料圖片/朱棨新攝）

何伯何煊去在事件中亦有受傷，他去年到法院提訊時兩隻手指均包上崩帶。(資料圖片/陳曉欣攝)

何伯申法援被拒今親自出庭

何伯今並無律師代表，他早前向法庭稱，因無錢要申請法援，惟申請被拒，故他今天並無律師代表，親自出庭應訊。案件原於本月初答辯，但何伯稱入了院，並叫社工通知法庭，曾被法官指不恰當。何伯今準時到庭應訊。

案件編號：DCCC1515/2025