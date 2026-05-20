何伯認圖襲何太　何太受襲時涉反咬何伯手指　控方指何伯願做證人

接受電視台訪問後成城中熱話的忘年戀夫婦何伯與何太葉秀定，早前涉在屯門住所的升降機大堂打鬥，之後兩人均有受傷並雙雙被控告傷人罪。何伯今（20日）在區域法院承認意圖傷人，案情透露，何太當日欲離家回鄉時遭從後襲擊，之後她與何伯糾纏，何伯試圖用手戳何太眼睛及鼻孔，何太亦曾咬住何伯手指，鄰居開門查看曾見何太跪在何伯身上。控方透露何伯願作控方證人。法官陳廣池指何伯在保釋期間犯案，屬加刑因素，判監無可避免，把何伯的判刑押後至6月3日。



何太不認罪明年審

被告何煊（77歲，退休人士）承認有意圖傷人罪，指他於2025年5月30日，在屯門欣菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖令葉秀定受傷害。

何太葉秀定(45歲，家庭主婦)亦被控一項意圖傷人罪，案件將於明年2月11日在區域法院開審。

何太葉秀定否認控明年2月11日審。(陳曉欣攝)

「何伯」何煊去年被捕後出庭時，左手兩隻手指仍包著紗布。(陳曉欣攝)

案發現場留下血跡。（蔡正邦攝）

何伯何太2024年5月接受電視台訪問後成了中熱話。（影片截圖）

案情指何伯與何太2024年3月結婚，其後關係已變差，何太並常在社交媒體稱要離婚，但二人仍同住一室。（影片截圖）

控方指何伯願作控方證人

控方指，何現年79歲，小學教育程度，在2021年退休，2024年再婚，有一項定罪記錄為傷害街外的市民。就本案而言，何是在保釋期間犯案。控方指，何伯表示願意作為控方證人出庭作供。

何伯又向法庭呈交由牧師及友人撰寫的求情信，他亦向陳官表示：「希望法官大人從輕發落啦。」

何伯稱早前入院14天並曾接受手術

法官陳廣池關注何伯的健康情況，何伯表示現在經常肚瀉，早前入院14天，有接受手術，至本月15日出院，現時仍然「行路腳步浮」。陳官亦多番確定何是否需要律師代表，何回應指，已知悉可能要入獄，亦確認不需要聘請律師。

何伯還押以索取心理專家報告

陳官指，何願意作為控方證人作供，加上認罪等因素，可獲刑期扣減，惟他在保釋期間犯案，則為加刑因素。但就控罪而言，監禁無可避免，遂撤銷何的保釋，把案件押後至6月3日判刑，以待索取心理專家報告，期間何須還押。

兩人婚後關係開始變差

案情指，何伯和何太葉秀定在案發時分別77和45歲，二人在2024年3月11日結婚。根據資料，何伯及何太約於同年5月接受電視台訪問，之後二人成為城中焦點。案情指兩人婚後開始關係變差，何太更多次在社交媒體直播中表示想離婚。案發時，二人的婚姻關係緊張，但仍然同居於屯門菁田邨的涉案公屋單位。

何太打算離港回鄉遭人從後襲擊

在2025年5月30日上午，何太打算離港回鄉。在她走到25樓電梯大堂時，突然有感被人從後刺了幾下，轉身便看見了何伯。當時何伯的右手拿著摺刀，二人糾纏間雙雙倒地。

何太曾咬住何伯手指

在糾纏期間，何太一直捉緊何伯的右手，左手則掐住何伯的頸部，惟何伯一直試圖用手戳何太的眼睛及鼻孔，故何太曾咬住何伯的手指及大聲呼救。此時，何太的兒子從單位走出，並奪走何伯手上的摺刀。

鄰居見何太跪在何伯身上

此時，有鄰居聽到爭執聲，於是開門查看，見到何太跪在何伯的身上，雙手捏住他的頸，隨即通知保安，並報警處理。同一時間，大廈亦有保安巡樓，接報到場後，發現何伯躺在地上，何太及其子則坐在一旁，而地上滿佈血跡，再次報案。

何伯指何太要離婚改嫁走佬

警方到場後，嘗試為何伯止血。經調查後，何伯被捕，他在警誡下表示：「因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢。」

何太後尾枕有兩處2厘米裂傷

二人其後送院治理，經檢驗後，何太的後尾枕有兩處兩厘米的裂傷，左手則有一處一厘米裂傷，她在接受治療後同日出院。

案件編號：DCCC1515/2025