何伯何太涉互毆　何伯擬認罪前叫社工代稱未能出庭　官斥做法不當

忘年戀夫妻何伯與何太葉秀定，早前涉在屯門住所的升降機大堂打鬥受傷，兩人均被控蓄意傷人罪。何伯早前表示擬認罪，案件原訂今（6日）在區域法院處理，惟法官陳廣池稱昨日收到一位自稱社工的傳真，指何伯因病入院，今日無法出庭，陳官把案押後至5月20日再訊，又指何無聘用律師，卻找「社工」代言，指其做法不當，直言：「張三李四都寫封信嚟話代表，咪世界大亂。」陳官最後准案押後至5月20日再處理何的答辯，但明言若何下次仍未出席，或會考慮撤銷其保釋，並要他在懲教監管下治理。



被告何煊（77歲，退休人士）被控一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

何伯何煊(左)原定今天上庭認罪，但稱日前因病入而未能上庭。(陳曉欣攝)

「何太」葉秀定否認控罪，案件已定於明年2月審訊。（朱棨新攝）

法官陳廣池對於何伯只找「社工」向法庭發傳真表示不滿，並稱：若張三李四都寫信到法庭，咪世界大亂。(資料圖片)

收社工傳真指何入院未能出庭

法官陳廣池表示，法庭昨日收到一位葉姓社工的傳真，指何在5月2日因病入院，因此未能出席今天的聆訊，亦未知出院日期。陳官批評，何沒有聘請律師代表選擇自辯，其他人士不能代表他發言，重申法庭不批准亦不鼓勵社工的做法。

令人懷疑刻意逃避出庭

陳官稱，本案在3月17日已排期答辯，何在聆訊前入院，理由亦非急性創傷，令法庭懷疑是否刻意逃避出庭，惟實際情況是無法考究，但此做法涉操控法庭的排期安排，任何人士用任何借口，將排期置之不顧，此做法不理想亦不鼓勵。

若被告不認罪會與另一被告一同審

陳官又指，如果被告再用任何藉口不出現，會考慮撤銷其保釋，並要求何在懲教的看管下留院治理。惟何沒有律師代表，決定給予何2周時間休養。若何是刻意逃避審訊，做法屬愚蠢。陳官指，本案的排期是基於何擬認罪的基礎，如果何最終選擇不認罪，其案件會安排與另一被告一同審理。

何太不認罪明年2月審

同案另一被告葉秀定（44歲，家庭主婦），被控一項有意圖而傷人罪，指她於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。葉早前表示擬不認罪，案件已排期在明年2月審理，預計審期7天。

案件編號：DCCC1515/2025