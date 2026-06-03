SaveLily父母．直播｜兩人涉疏忽照顧被捕 警方社署交代最新進展
撰文：凌逸德
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Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們昨日（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕，暫時仍被扣留，Danny則被送往醫院檢查。入境處、警方、社會福利署今日（3日）傍晚舉行記者會，交代最新進展，《香港01》直播。
被捕男女分別被扣留於長沙灣警署及紅磡警署。警方昨晚7時許從長沙灣警署帶走姓曾男疑犯，將他押到他們其中一個報住的荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館單位調查，逗留約半小時後離去。
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《香港01》昨晚走訪曾男報住的秀茂坪邨秀樂樓，鄰居指曾男「一家三口」曾居於此，但他欲將單位分戶，與胞弟「開片」打架，見血收場，驚動警方及消防甚至「爆破組」，鄰居形容「好大陣仗」。
被捕姓曾男子及姓關女子，聲稱在家分娩誕下Danny，早前已在42天限期內，向入境處遞交相關出生登記表格，辦理出世紙。其後入境處要求兩人遞交DNA檢測報告，證明血緣關係。兩人至今未完成辦理，理由是DNA是相當敏感的個人資料，要求入境處按照《收集及使用生物辨識資料指引》，發出一份私隱影響評估，列明他們需要遞交甚麼資料、為何一定要提交DNA。
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