Save Lily｜陸偉雄：疏忽照顧兒童罪範圍廣　無醫療檢查或犯法

一對未婚伴侶在芬蘭在家分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管；兩人回港後再於家中分娩幼子Danny，因拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。警方今日（2日）以疏忽照顧兒童罪於長沙灣區拘捕兩人，Danny則送到醫院檢查。



有大律師指出，疏忽照顧兒童罪範圍廣泛，主要視乎照顧過程中是否有不足，導致兒童生理或心理健康受損。他舉例，沒有送嬰兒去醫療檢查，沒提供足夠衣物及食物，以及沒有為奶樽消毒均有機會觸法。



曾先生及關小姐報稱Danny出生約兩個月。（資料圖片／黃學潤攝）

關小姐誕下的3名兒女全都採用母乳餵哺。（資料圖片／黃學潤攝）

警方續扣留調查聲稱Danny父母

警方晚上表示，留意到一對本地男女聲稱早前於家中自行分娩並誕下一嬰兒，懷疑他們未有向該嬰兒提供悉切照顧，警方及相關部門高度關注事件，並組成跨部門聯合小組跟進調查。

西九龍總區重案組人員經調查後，今日下午約3時於長沙灣區拘捕一名43歲姓曾本地男子及一名39歲姓關本地女子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，被捕人現正被扣留調查。

曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

曾先生與關小姐5月28日早上接受《香港01》訪問，二人為方便照顧帶同Danny現身。（資料圖片／黃學潤攝）

大律師陸偉雄：管養者在照顧過程中有不足 可觸犯疏忽照顧兒童罪

大律師陸偉雄指出，疏忽照顧兒童罪不只限於皮肉之痛，更視乎管養者在照顧過程中是否有不足，小至嬰兒飲奶前沒有為奶樽消毒、沒提供足夠衣物及食物，再到嬰兒出生後沒有提供醫療檢查，任何有可能令兒童受傷，或對其身體有影響的事件都會犯法。

曾先生及關小姐於家中自行誕下Danny。陸偉雄說，生產時孕婦應處衛生環境，「我唔知佢屋企會否好似醫院咁有規格」，但須具消毒及其他必要的醫療設施，以確保嬰兒健康。另外，嬰兒出生後亦應帶其進行醫療檢查，知悉其身體狀態及有否後遺症等，「你當佢（嬰兒）好似正常人去處理，已係疏忽照顧，你要適當地畀醫生檢查（嬰兒狀況）。」

大律師陸偉雄。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

陸偉雄又認為，父母拒交DNA導致Danny未能獲取出世紙不算疏忽照顧，重點在於關小姐及曾先生在生產及照顧過程中有否不足。他指現時還未能斷定他們是否干犯相關罪行，認同執法部門介入調查，以確保兒童健康及安全。

我哋唔可以畀社會有非常父母用自己方法來照顧孩子，我哋要保障兒童生命，用非常方法唔理想。 大律師陸偉雄

根據《侵害人身罪條例》第27條，任何超過16歲且對16歲以下的兒童負有管養、看管或照顧責任的人，若故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童，導致其受到不必要的苦楚或健康損害，即屬違法，一經定罪最高可判處監禁10年。

曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（黃學潤攝）