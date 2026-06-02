Save Lily｜社署：正為男嬰Danny申保護令　已護送至醫院檢查評估

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對未婚香港男女在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管照顧已三年。兩人回港後，今年4月再在住所分娩幼子Danny，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，指資料敏感大於兒子福祉，令Danny至今仍未獲發出世紙，屬「無證、無身份兒童」。



社會福利署今日（2日）表示，已經將當事兒童護送到醫院接受檢查及評估。社署正向法庭申請保護令，以保障其福祉。



關小姐強調Danny的眼白沒有發黃，胃口沒有問題，因此絕非網民所指的患有黃疸病。（黃學潤攝）

曾先生與關小姐呼籲當局立即執行遣返令，讓Lily來港與家人同聚。（黃學潤攝）

曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（黃學潤攝）

曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

社署指十分關注事件，已於今日（2日）將當事兒童護送到醫院接受檢查及評估，正向法庭申請保護令，並與相關人士進行多專業會議。署方表示，以兒童的最佳利益和身心健康為首要考慮，為其訂定合適的福利計劃。

報稱與女伴在家中誕下幼子Danny的關姓男子，由警方押離長沙灣警署，帶返翠雅山房調查，逗留約半小時後離去。（王譯揚攝）

勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）早前表示高度關注事件，社署正積極跟進，自上周四（5月28日）起用不同方法嘗試聯絡父母，包括安排社工於不同時間登門造訪，更曾等至深宵，惟上星期一直無辦法聯絡到家長，直至昨日（1日）才以電郵成功接觸到該對父母。

保安局局長鄧炳強今午（2日）表示，警方以涉嫌疏忽照顧兒童罪，於長沙灣區拘捕兩人。據了解，Danny仔已被送往明愛醫院檢查；今午近5時，數名社會福利署人員到院探望及了解後，乘坐私家車離開。

曾先生及關小姐在社交媒體開設「Save Lily」專頁。（黃學潤攝）

關小姐誕下的3名兒女全都採用母乳餵哺。（黃學潤攝）