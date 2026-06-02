Save Lily｜鄰居指Danny父欲將秀茂坪邨單位分戶　與弟互毆後搬走

「Save Lily」事件引起全城關注，一對未婚伴侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折；次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後再於家中分娩幼子Danny，因拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。兩人涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，今日（2日）於長沙灣區被捕；Danny仔則被送院檢查。



涉案姓曾及姓關男女，分別報住秀茂坪邨秀樂樓及荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館；曾男晚上曾被押返翠雅山房單位搜查。《香港01》亦走訪秀茂坪邨，鄰居指曾男「一家三口」曾居於此，但他欲將單位分戶，與胞弟「開片」打架，見血收場，驚動警方及消防甚至「爆破組」，鄰居形容「好大陣仗」。



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涉案男女其中一個報住地址為秀茂坪邨秀樂樓，據悉原為男方與家人住所。（梁偉權攝）

鄰居透露，曾男家中有三兄弟，早於1997年便居於秀茂坪邨單位，父母早年離異，母親亦於數年前去世，大哥亦已遷出幾年。曾男為家中二子，早年移民外國，去年帶同關婦回流，偕胞弟同住上址。惟兄弟關係不和睦，兩兄弟不時因使用家電等瑣事爭執，鄰居曾多次勸喻要兄弟和氣，「兩兄弟有今生冇來世，唔好咁樣」。

據鄰居所指，數個月前，曾男提出向房署要求分戶，胞弟拒絕，兄弟二人動武收場。鄰居表示，當時「谷鬼氣閂埋門」打算無視，「二仔（曾男）就嗌我、撳鐘（按門鈴），阿叔、阿叔，幫我報警呀！」兩兄弟當時已見紅（流血），惟因胞弟大力關上門，曾男擔心在內的關婦與胞弟獨處會有危險，不斷催促鄰居報警。警察、救護、消防均有到場，甚至有爆破組，形容「好大陣仗」。

鄰居指，兩兄弟大打出手後，曾男「一家三口」遷走，已接近兩個月。他透露，曾男早年曾任職救生員，後來到外國生活回流後，報稱考獲物理治療師資格，惟因兩地制度不一樣，需再度考牌。

涉案男女其中一個報住地址為荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館。（梁偉權攝）

《香港01》亦到翠雅山房旅館了解，有住客指，曾男等人居於其中一間面積約200呎至300呎的開放式套房。住客亦憶述，今早約8時，目擊關婦在公共空間的椅子上休息，一邊抱着睡覺的嬰兒，一邊使用手機。

曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／歐陽德浩攝）