Save Lily｜鄧炳強：疏忽照顧兒童罪拘捕自稱父母　Danny送院檢查

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭在家分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後再於家中分娩幼子Danny，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙，屬「無證、無身份兒童」，難以接受基本醫療、教育等公共服務。



保安局局長鄧炳強今午（2日）表示，警方以疏忽照顧兒童罪於長沙灣區拘捕兩人，Danny則送到醫院檢查。鄧炳強指他們未能提供任何醫療紀錄，甚至是女方懷孕的相片亦沒有，他質疑嬰兒出生後未曾身體檢查，很明顯已構成疏忽照顧。他呼籲父母盡快出示證據，否則政府則需思考後續如何處理。



曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

曾先生及關小姐聲稱家分娩誕下Danny，早前已在42天限期內，向入境處遞交相關出生登記表格，辦理出世紙。其後入境處要求兩人遞交DNA檢測報告，證明血緣關係。兩人至今未完成辦理，理由是DNA是相當敏感的個人資料，要求入境處按照《收集及使用生物辨識資料指引》，發出一份私隱影響評估，列明他們需要遞交甚麼資料、為何一定要提交DNA。

保安局局長鄧炳強今午（2日）表示，警隊已在長沙灣區找到Danny及其聲稱其父母，用疏忽照顧兒童罪把他們拘捕，會先把嬰兒送去醫院檢查。（林彥汛攝）

鄧炳強：兩人無法提供醫療紀錄 連大肚相片也沒有

保安局局長鄧炳強下午見記者，指警員在長沙灣區找到Danny及其聲稱父母，並以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人，Danny則送到醫院檢查。他表示兩人早前與入境處聯絡，指在家分娩Danny，處方要求他們證明親子關係。但兩人未能提供任何產前檢查或醫生紀錄，亦沒有Danny到醫院檢查的紀錄，「甚至乎一張佢妊娠時間大肚嘅相片都未能夠提供」。

你想像一下一個父母，宣稱是父母的人， 呢個BB出咗世，佢第一時間應該要做身體檢查，因為你唔知道佢究竟有冇咩特別嘅情況。你連呢個身體檢查都唔送佢去醫院做，呢個好明顯係疏忽照顧兒童。 保安局局長鄧炳強

保安局局長鄧炳強今午（2日）會見傳媒，料交代有關Save Lily事件及處理Danny問題的最新進展。（資料圖片/直播截圖）

若兩人無法證明血緣 政府需思考如何處理

在兩人被捕之前，曾先生今早於商台節目說主要責任在於政府，因政府需要保障他本人的私隱權。鄧炳強認為事件與私隱完全無關，政府只是要求兩人提出確實證據。

如果你任何嘢都提供唔到，亦拒絕做DNA測試，我相信一個合理嘅人都會懷疑，有冇其他情況發生？ 保安局局長鄧炳強

他表示保安局、勞福局、入境處及警隊專隊檢視後，決定為嬰兒福祉採取行動。他期望兩人能盡快提交證據，證明Danny屬其親生小朋友，讓政府能按程序處理身份登記。若兩人無法證明，政府則需思考後續如何處理。問及會否強制他們接受DNA測試，鄧炳強表示需要按法律做相關工作。

01專欄：黃冠麟｜「Save Lily」的潘朵拉盒子——嚴斥奇行父母的自私考慮

曾先生及關小姐今日被捕。（資料圖片/黃學潤攝）

孫玉菡：社署過去5日嘗試聯絡父母 至昨日才以電郵成功接觸

勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示高度關注事件，社署正積極跟進，自上周四（5月28日）起用不同方法嘗試聯絡父母，包括安排社工於不同時間登門造訪，更曾等至深宵，惟上星期一直無辦法聯絡到家長，直至昨日（1日）才以電郵成功接觸到該對父母。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）表示，高度關注事件，社署正積極跟進。

當局會否介入申請監護令？孫玉菡：最重要先與父母見面

至於事件中，初步有否發現任何人違反香港法例，以及在哪種情況下政府才會考慮介入，並申請監護令。孫玉菡指，目前最重要是「積極爭取與相關父母見一見面」，然後安排為男嬰作健康檢查，並強調本港有整全法律制度保障兒童。

至於目前仍屬於無證兒童的Danny，會否因而無法享受任何褔利，或會於照顧上遇到任何困難。孫玉菡表示，入境處正跟進未取出世紙一事，而社署方面則會全力跟進相關褔利事宜。

另就Save Lily事件，孫玉菡表示，入境處已通過外交部駐港專員公署跟進事件，呼籲社會放心，強調政府不少部門都關注事件。