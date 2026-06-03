SaveLily．父母｜警方一夜協調終獲取DNA　完成調查或准父母保釋

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們昨日（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕，暫時仍被扣留，Danny則被送往醫院檢查。



警方今日（3日）聯同入境處及社會福利署代表見記者，警方表示，經過協調溝通，終獲Danny父母同意、並已檢取兩人及Danny的DNA樣本作對比，再送往政府化驗所，完成調查後或准兩人保釋。至於男嬰Danny經檢驗證實無表面傷痕，社署已向法庭申請保護令，並按法庭指示將Danny送往收容所。



報稱與女伴在家中誕下幼子Danny的曾姓男子（中），由警方押離長沙灣警署，帶返翠雅山房調查。（資料圖片/林振華攝）

警方今日（3日）聯同入境處及社會福利署交代男嬰Danny的最新進展。(羅日昇攝)

警方西九龍總區刑事部警司程知仁表示，警方經協調溝通，終獲取涉案父母同意檢取兩人及男嬰Danny的DNA樣本作比對。(羅日昇攝)

警方西九龍總區刑事部警司程知仁表示，案中受害人是初生男嬰，約個半月大。由於近日留意到網上有港人父母在家中產下男嬰後，沒有帶其到醫院進行身體檢查，亦沒有按入境處要求提供血緣關係證據，社署亦收到相關投訴，故成立跨部門部組進行調查。

程知仁指出，該名男嬰在港無出世紙、無真實身份，出生後亦無被帶往醫院檢查，會直接影響男嬰的健康危險；而無身份亦對其福利事宜構成很大影響，懷疑其父母已觸犯疏忽照顧兒童。案中男嬰昨已被往送往明愛醫院檢驗，初步無表面傷勢。現時，涉案父母終同意讓當局檢出自己及男嬰的DNA樣本作對比。

社署表示，自從得悉事件後，署方已即時向父母了解。社工昨日已接觸父母，並協助將嬰兒送到醫院，為其做身體檢查。由於父母涉及疏忽照顧，已經申請保護令，法庭今日已指示送danny往收容所。社署表示，會為兒童提供照顧安排。

至於入境處稱，根據法例，父母因在42天内為嬰兒做出生登記。就在家分娩的個案，一般來説都會要求父母提供證據，證明嬰兒身份。就是次個案，入境處知悉後，一直都有要求父母提供相關證據，但父母一直未有提交，現時仍在進行為嬰兒處理出生登記。就lily個案，已聯絡外交部駐港特派員公署，並查詢瑞典當局，包括Lily在瑞典的身份，以及她的後續安排。

社署又指，今早已向法庭申請保護令，未來可能做資料搜集等，按法庭指示執行福利。

警方則稱，danny出生後沒有進行身體檢查，或對嬰兒健康有影響；另外danny現時仍未有出生登記，對其醫療及福利有影響，故此懷疑父母疏忽照顧。

對於男嬰Danny在收容所要留多久？社署表示，必須要有時間搜集資料及評估，資料交給法庭後，等候指示才執行相關計劃。

另外，警方已交DNA樣本去政府化驗所，至於父母現時是否仍扣留，可否保釋？警方稱案件仍在調查，完成調查後會考慮讓父母保釋。

至於警方有什麽原因令父母同意檢取DNA樣本？警方稱當局對男嬰福利及健康關注，父母都應該關注相關事物，經過協調及溝通，父母最終願意檢取DNA樣本。

另社署長遠會否申請監護令，社署則指需時評估及溝通，以兒童最佳利益為重，會向法庭提交福利計劃報告，監護令是其中一個選項。

警方又透露，涉案父母為香港居民，有正式入境紀錄。至於兩人的次女Lily一事如何處理，入境處稱該名女童的後續問題，需待瑞典當局回覆，之後才能部署其他行動。

另外，問到如果證明父母與Danny有血緣關係，入境處稱，當收到證據，例如DNA親子鑑定報告，會詳細審視個案任何資料，包括人證及相片，確實男嬰身份無存疑後，會適當跟進出生登記。

被捕男女分別被扣留於長沙灣警署及紅磡警署。警方昨晚7時許從長沙灣警署帶走姓曾男疑犯，將他押到他們其中一個報住的荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館單位調查，逗留約半小時後離去。

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《香港01》昨晚走訪曾男報住的秀茂坪邨秀樂樓，鄰居指曾男「一家三口」曾居於此，但他欲將單位分戶，與胞弟「開片」打架，見血收場，驚動警方及消防甚至「爆破組」，鄰居形容「好大陣仗」。

涉案男女其中一個報住地址為秀茂坪邨秀樂樓，據悉原為男方與家人的住所。（資料圖片/梁偉權攝）

被捕姓曾男子及姓關女子，聲稱在家分娩誕下Danny，早前已在42天限期內，向入境處遞交相關出生登記表格，辦理出世紙。其後入境處要求兩人遞交DNA檢測報告，證明血緣關係。兩人至今未完成辦理，理由是DNA是相當敏感的個人資料，要求入境處按照《收集及使用生物辨識資料指引》，發出一份私隱影響評估，列明他們需要遞交甚麼資料、為何一定要提交DNA。