Save Lily｜男嬰Danny出生個半月沒被送院　社署按指示送到收容所

一對香港未婚情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所產下幼子Danny，惟拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們昨日（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕，暫時仍被扣留。



警方今日（3日）表示，男嬰Danny出生後從未被送到醫院，男嬰經送院檢驗，無表面傷勢。現時社署已將Danny送到收容所，但在收容所逗留多久，社署指搜集資料及評估需時，要待資料交給法庭後，等候指示才能執行相關福利計劃。



曾先生及關小姐聲稱兒子Danny是「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致Danny至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／黃學潤攝）

入境處、警方和社會福利署傍晚舉行記者會，交代Save Lily案件最新進展。（羅日昇攝）

西九龍總區刑事部警司程知仁指，案中受害人是初生男嬰，約個半月大。警方近日在網上留意到有港人父母在港產下男嬰，但從來沒有帶其到醫院進行身體檢查，或對嬰兒健康有影響；亦沒有按入境處要求提供血緣關係證據，令Danny未有出身登記，對其醫療及福利有影響，懷疑父母疏忽照顧，故成立跨部門部組跟進事件。

西九龍總區刑事部警司程知仁指，父母從來沒有帶Danny到醫院進行身體檢查。（羅日昇攝）

社署保護家庭及兒童服務科高級社會工作主任李詠詩指，自從得悉事件後，社署已立刻向父母瞭解。社工昨日已接觸父母，並協助將嬰兒送到醫院，為其做身體檢查。由於父母涉及疏忽照顧，社署已申請保護令，法庭今日亦已指示將Danny送往收容所。社署會為兒童提供照顧安排。至於Danny須在收容所逗留多久，李詠詩指搜集資料及評估需時，要待資料交給法庭後，等候指示才能執行相關福利計劃。

社署保護家庭及兒童服務科高級社會工作主任李詠詩指，法庭今日已指示將Danny送往收容所。（羅日昇攝）

被問及長遠社署會否申請監護令？李詠詩回應，署方需時評估及溝通，將以兒童最佳利益為重，會向法庭提交福利計劃報告，監護令是其中一個選項。