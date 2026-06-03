Save Lily｜醫生指在家分娩嬰兒缺檢查　若患黃疸或延誤致腦受損

【Save Lily／Save Danny】一對香港未婚伴侶曾先生與關小姐在芬蘭在家分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管，回港後堅持在家中分娩誕下幼子Danny，惟兩人不願向入境處提供DNA檢測等作親子證明，導致幼子至今仍是「無證及無身份兒童」，引起社會高度關注，直至昨日（2日）警方在長沙灣區以涉嫌疏忽照顧兒童拘捕兩人，Danny則送往醫院檢查。



香港大學醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強今日（3日）表示，新生嬰兒若是在家分娩出生，且缺乏產後檢查，或會對其帶來巨大健康隱患。例如嬰兒可能會有黃疸病，如缺乏治療和支援，有可能出現腦病變致傷殘。



立法會議員管浩鳴則指，當務之急是必須證明涉事父母與嬰兒的真實關係，形容事件匪夷所思，認為兩人在完全交不出證明的情況下，確實令人更有理由懷疑他們是否適合為人父母。



曾先生與關小姐向記者報稱沒有結婚。（資料圖片／黃學潤攝）

曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（黃學潤攝）

葉柏強在港台節目《千禧年代》表示，新生兒若在出生後未能及時進行全面檢查，無法得知是否患有先天性疾病或受到感染，將面臨極大且不必要的健康風險。他解釋，諸如先天性心臟病等嚴重疾病，通常在出生數天後才會逐漸顯現。此外，南方人新生兒出現生理性黃疸的機率普遍較高，輕微者需接受照燈治療，嚴重個案則必須進行手術或洗血，若延誤至兩個月大才處理，極有可能已對腦部發育造成損害，引發腦病變甚至導致永久傷殘。

葉柏強又指對事件感到不安，因據悉涉事男女過往的生育經歷並不順利，第一、二胎的生產過程均有波折，其中第一胎更不幸夭折。他續指，嬰兒在毫無醫療支援的環境下在家分娩，若衞生條件欠佳，例如曾有個案在洗手間內生產，極易導致嬰兒缺氧、失溫甚至溺水，母親亦要承擔產後大出血或腦出血的致命風險。

香港大學醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強。（資料圖片/張瑋婷攝）

至於透過檢測DNA親子鑑定一事，他指出在正常醫療機制下，如嬰兒在醫院出生，會獲配戴手帶並由醫院提供出生證明，一般情況下不需要進行DNA檢驗。在父母同意下即可登記父親姓名，因此一般不會為父親驗DNA。

管浩鳴在同一節目中指出，目前Danny的醫療與身體狀況暫時沒有問題，而且已受「兒童保護令」保護，在法律程序完成前，可將Danny交由專門照顧初生嬰兒的機構進行託管。至於長遠的法定監護權歸屬，則須視乎法庭最終的命令，在過渡期間可由社會福利署署長擔任臨時監護人。

立法會議員管浩鳴。（資料圖片/梁鵬威攝）

管浩鳴又指，當務之急是必須證明涉事父母與嬰兒的真實關係，兩人雖然聲稱Danny為其親生兒子，卻不願意配合進行任何能證明原生關係的程序，令事件陷入膠着狀態。他又形容整件事匪夷所思，即使對方宣稱是基於宗教理由，但「我又唔知佢咩宗教會唔畀驗DNA」。更令人懷疑的是，該名母親既沒有在本地或外地進行產前檢查的紀錄，也拿不出任何懷孕期間的相片，在完全交不出證明的情況下，確實令人更有理由懷疑他們是否適合為人父母。

至於在家分娩是否法律容許，管浩鳴指或因以前會有「執媽」（又稱穩婆）這一職業存在，可協助孕婦在家生產，又或有孕婦因作動等，須在家中產子，但他們正常都會盡快向醫院求助。