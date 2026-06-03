Save Lily｜鄰居指Danny父曾提及宗教　證實關女懷孕：個肚真係大

「Save Lily」事件引起全城關注，一對未婚伴侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折；次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後再於家中分娩幼子Danny，因拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。兩人涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」昨日（2日）被捕，目前仍然扣留於警署；Danny仔則被送院檢查。



涉案姓曾及姓關男女，曾經入住曾男位於秀茂坪邨的公屋單位，但已經搬出多時。《香港01》今早登門了解，單位無人，惟鄰居指出，曾經接待過關女入屋用餐，說：「係大肚，個肚真係大。」目測懷孕五至六個月，胃口相當不俗，但從沒有提及到醫院檢查，亦沒有提及要在家分娩等事宜。而鄰居亦指，曾男閒談時曾提及信仰，「佢自己有宗教，講孔子孟子」。



曾男和關女回流後曾入住秀茂坪邨。（黃學潤攝）

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保安局局長鄧炳強昨日見記者時稱，Danny的父母未能提供任何產前檢查或醫生紀錄，亦沒有Danny到醫院檢查的紀錄，「甚至乎一張佢妊娠時間大肚嘅相片都未能夠提供」。

鄰居透露，Danny父母移居外國一段時間，回流後再入住秀茂坪邨單位，當時鄰居不察覺關女懷孕：「初時佢返嚟時（個肚）唔係好大，因為佢肥肥哋，佢大唔大肚我哋都唔知啦。」其後關女不時到鄰居家中作客，肚子愈來愈大，才知悉她懷孕：「嚟過我度坐，真係大肚。」又指她喜歡吃生果，胃口不俗，但從沒有提及做產檢或打算在家分娩的事宜。

鄰居指曾男閒談時曾提及宗教：「佢自己有宗教，講孔子孟子」

昨日Danny父母接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時，主持人多次追問二人為何萬般不願意為兒子做DNA血緣測試，是否與宗教有關，並詢問二人信奉何宗教，曾男回應說：「我們不想去表達我們的宗教，因為網上都有很多很混亂的訊息，如果在這裡說，引起更加多不入要的討論，所以不想講。」關女在旁補充：「宗教本身我覺得是沒有必要的。」

鄰居則表示，過往與曾男閒談時，對方有提及自己的信仰，「佢自己有宗教，講孔子孟子，男嗰個講，佢講自己有信仰；太太冇咩講，淨係笑。」

鄰居跟Danny的外婆亦相熟，得知Danny父母亦育有一女，但問詳情，外婆支吾以對：「佢話『唔講喇，講嚟就話長』。」及後曾男與其胞弟因家庭瑣事爭執釀血案，大約兩三個月前搬走。

涉案男女其中一個報住地址為荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館。（梁偉權攝）

曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／歐陽德浩攝）