Save Lily｜父母經勸導終願交DNA化驗　Lily案需視乎瑞典回覆決定

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子Danny，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們昨日（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕，暫時仍被扣留，Danny則被送往醫院檢查。



警方表示，二人被捕後男嬰被送到明愛醫院檢查，初步無表面傷勢。警方今日經過「溝通、勸導」後，成功取得二人同意，已檢取他們及男嬰的DNA樣本，送到政府化驗所化驗，以核實身份。



被問到是否代表會發出出世紙，入境處表示，會詳細審視個案相關的任何資料，例如人證、相關紀錄、相片等，在確認嬰兒身份無存疑下，會作出適當出生登記工作。



警方今日（3日）聯同入境處及社署代表見記者，交代案件最新情況。（羅日昇攝）

警方今日（3日）聯同入境處及社署代表見記者，交代案件最新情況。（羅日昇攝）

西九龍總區刑事部警司程知仁表示，警方已檢取二人及男嬰的DNA樣本，送到政府化驗所化驗。（羅日昇攝）

警方西九龍總區刑事部警司程知仁表示，二人被捕後，男嬰被送到明愛醫院檢查，初步無表面傷勢。警方經過「溝通、勸導」後，今日成功取得二人同意，已檢取他們及男嬰的DNA樣本，送到政府化驗所化驗，以核實身份。

入境處助理首席入境事務主任龔國樑表示，根據法例，父母在嬰兒出世後，需在42天内為嬰兒做出生登記。就在家分娩的個案，一般來説都會要求父母提供證據，證明嬰兒身份。就是次個案，入境處知悉後，一直都有要求父母提供相關證據，但父母未有提交，現時仍在進行為嬰兒處理出生登記。

入境處助理首席入境事務主任龔國樑表示，入境處會在確認嬰兒身份無存疑下，作出適當出生登記工作。（羅日昇攝）

入境處總入境事務主任蔡宇飛。（羅日昇攝）

總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛表示，就lily個案，入境處已聯絡外交部駐港公署、中國駐瑞典大使館、特區政府駐倫敦經貿辦，及瑞典當局了解情況，包括lily在瑞典的身份，以及她被接管的後續安排。他又指，需視乎瑞典當局的回覆，才能決定下一步行動。

龔國樑又表示，當收到DNA報告等證據後，入境處會詳細審視個案相關的任何資料，例如人證、相關紀錄、相片等等，在確認嬰兒身份無存疑下，會作出適當出生登記工作。

報稱與女伴在家中誕下幼子Danny的曾姓男子（中），由警方押離長沙灣警署，帶返翠雅山房調查。（資料圖片/林振華攝）