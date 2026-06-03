政府擬在橋咀東西水域設海岸公園　環團批「斬件」處理損保育力度

每到長假，大量旅客在到橋咀洲玩樂，出現亂拋垃圾、生火及騷擾海洋生物情況，引起外界對保育橋咀島的關注。政府建議在橋咀島東西海岸的珊瑚區設立海岸公園，面積約63公頃，並指定管理計劃。



環保團體綠色和平指，政府的規劃「斬件式」僅涵蓋橋咀東面和西面，但其北面和南面海域同樣具有高珊瑚覆蓋密度，且擁有具重要保育價值的喜鹽草海草床。綠色和平促政府重新檢視橋咀海岸公園劃界，將整片橋咀洲海域及生態旅遊熱點如廈門灣納入保護範圍。



2025年十一黃金周期間，綠色和平發現大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚。（綠色和平提供）

綠色和平又發現大批遊客在潮間帶挖掘及捕捉海星、海膽、海參等海洋生物，並隨處棄置垃圾、違法生火煮食等。（綠色和平提供）

橋咀洲東西兩側的珊瑚區及連島沙洲指定為海岸公園

政府向立法會提交文件，指橋咀洲的東西海域有大片珊瑚群落，海洋生態價值高，為加強珊瑚保育，並配合可持續的康樂用途，漁護署建議將橋咀東西兩側的珊瑚區（包括連島沙洲）指定為海岸公園，面積約63公頃，並指定管理方案。漁護署指，已展開相關公眾諮詢，爭取2027年中前完成法定指定程序。

政府建議在橋咀島東西海岸的珊瑚區設立海岸公園，面積約63公頃，並指定管理計劃。（立法會文件）

綠色和平：規劃未有涵蓋北面和南面生態敏感地

綠色和平表示，樂見政府正視橋咀洲長年欠缺法規保護問題，但認為保育面積存漏洞，例如根據漁護署2025年珊瑚普查和其他政府文件，橋咀東、北、南均錄得45%至77.5%珊瑚覆蓋率，橋咀南面海域擁有具重要保育價值的喜鹽草海草床，但今次建議的規劃未有涵蓋北面和南面的生態敏感地。綠色和平擔憂，政府「斬件」處理，會令保育力度大打折扣。

倡整片橋咀洲海域及廈門灣納入保護範圍

綠色和平又指，參考本港其他海岸公園，劃界普遍皆圍繞島嶼。政府曾於2000年代研究橋咀洲海岸公園的範圍，有文件建議海岸公園應覆蓋橋咀洲四周海域，面積達198.5公頃，目前方案少了三分二。

綠色和平建議政府重新檢視橋咀海岸公園劃界，將整片橋咀洲海域及生態旅遊熱點如廈門灣納入保護範圍，並在完成立法程序前制定有效的遊人管理措施。