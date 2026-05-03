五一｜遊人橋咀洲廈門灣及橋頭挖掘海岸生物　環團促納入保護區

五一黃金周過了兩日，有環保團體持續關注遊客對海洋生物的破壞。環保團體綠色和平5月1日住西貢橋咀洲考察，發現在廈門灣石灘岸邊有大批遊人挖掘海螺、海膽、螃蟹等海岸生物，當中更有人「有備而來」；而在連島沙洲另一端竟有大批遊人挖掘海岸生物，卻未見有執法人員勸阻。



綠色和平指橋咀洲擁有豐富海洋同岩岸生態，但熱門景點連島沙洲、橋頭、廈門灣石灘卻不屬郊野公園、海岸公園及康文署泳灘範圍，不受相關法例保護，政府僅於個別旅遊熱點增派人手只屬「拆東牆補西牆」，若不及早堵塞法規漏洞以及制定相應政策，破壞亂象只會不斷重演，因此促請政府交代橋咀海岸公園落實範圍同時間表，及盡快納入法定保護區。



橋咀洲廈門灣及橋頭位置。（綠色和平圖片）

5月1日廈門灣有大批遊人，綠色和平稱團隊現場考察所見，石灘岸邊有大批遊人挖掘海螺、海膽、螃蟹等海岸生物。（綠色和平圖片）

5月1日廈門灣有大批遊人，綠色和平稱團隊現場考察所見，石灘岸邊有大批遊人挖掘海螺、海膽、螃蟹等海岸生物。（綠色和平圖片）

綠色和平表示，被譽為「玻璃海」的廈門灣位於橋咀洲南面，其團隊5月1日現場考察所見，石灘岸邊有大批遊人挖掘海螺、海膽、螃蟹等海岸生物；當中更有人「有備而來」，攜帶金屬尖狀工具如鐵剷、生果刀、長鉸剪，挖掘同鏟走岩石附近嘅生物。

團隊於中午起逗留現場5小時，發現至下午4時高峰時段，多達22人同時挖掘海岸生物，恐令岩岸生態受破壞，卻未見任何漁護署執法人員巡邏及勸阻，形容是「無王管」挖掘重災區。

（綠色和平圖片）

5月1日廈門灣有大批遊人，綠色和平稱團隊現場考察所見，石灘岸邊有大批遊人挖掘海螺、海膽、螃蟹等海岸生物。（綠色和平圖片）

綠色和平表示，漁護署在今次五一黃金周，派駐超過10人駐守橋咀洲連島沙洲，嘗試以口頭勸喻方式處理遊人過度挖掘問題，署方表示連島沙洲遊人守規「秩序大致良好」，但其團隊發現，在連島沙洲另一端不足200米、步行距離約5分鐘嘅「橋頭」海岸卻無人駐守，呈現另一番破壞亂象。

其團隊喺橋頭視察約兩小時，發現有15名遊人同時挖掘海岸生物，更以鐵剷等工具挖掘，裝入膠袋帶走。現場亦有疑似被人劏開嘅海參屍體，卻同樣未見任何政府人員上前勸阻。

5月1日廈門灣有大批遊人，綠色和平稱團隊稱在橋頭視察約兩小時，發現多達15名遊人同時挖掘海岸生物，更以鐵剷等工具挖掘，裝入膠袋帶走。（綠色和平圖片）

5月1日廈門灣有大批遊人，綠色和平稱團隊稱在橋頭視察約兩小時，發現多達15名遊人同時挖掘海岸生物，更以鐵剷等工具挖掘，裝入膠袋帶走。（綠色和平圖片）

綠色和平表示，作為「四山旅遊」推廣地點之一的橋咀洲，擁有豐富海洋同岩岸生態，但熱門景點連島沙洲、橋頭、廈門灣石灘卻不屬郊野公園、海岸公園及康文署泳灘範圍，不受相關法例保護，卻被旅發局宣傳作旅遊景點。

綠色和平指橋頭和廈門灣陷「人手真空」情況，顯示政府僅於個別旅遊熱點增派人手只屬「拆東牆補西牆」，難以根治過度旅遊引致嘅環境破壞問題，若不及早堵塞法規漏洞以及制定相應政策，破壞亂象只會不斷重演。

綠色和平樂見政府今次正視橋咀過度旅遊問題，願意增派資源及人手應對，但指在缺乏具阻嚇力及約束力措施下，單靠勸喻性質嘅行政措施不足以制止環境破壞行為，因此促請政府交代橋咀海岸公園落實範圍同時間表，及盡快納入法定保護區，並檢視全港其他「無王管」的生態敏感地區。長遠而言，當局須盡快制定全面生態旅遊政策，包括就全港生態敏感地進行環境承載力研究及制定相應保護措施，確保本港珍貴生態環境喺旅遊旺季期間受妥善保護。