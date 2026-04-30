五一｜西貢橋咀旅客浮潛後棄救生衣蛙鞋成新亂象　環團促設保護區

內地五一黃金周假期將於明日（5月1日）展開，其中西貢橋咀洲為內地旅客來生態遊的熱點，漁護署預計會有逾千人登島，早已部署戒備。今日（30日）為五一前夕，已有不少內地旅客提前來遊玩，部份人在場檢石頭及挖螃蟹。



今日前往現場視察的綠色和平表示，上周日（26日）在橋咀洲淨灘時，在岸上發現救生衣、蛙鞋、露營用品、燒烤網等垃圾，其中救生衣和蛙鞋為浮潛用品，認為近年新興旅遊活動正威脅生態環境，冀望當局盡快將橋咀等生態敏感地納入法定保護區，避免環境破壞亂象在黃金周重演。



《香港01》今日到旅遊熱點橋咀視察環境，發現已有部份旅客提前於五一前夕出遊，部份人在島上撿拾石頭及螃蟹。（梁鵬威攝）

有內地旅客在島上檢螃蟹。（梁鵬威攝）

有旅客檢石頭。（梁鵬威攝）

綠色和平今日於橋咀島展示遊人上周遺留的垃圾。（梁鵬威攝）

內地五一黃金周假期將於明日（5月1日）展開，近年的長假期，內地旅客偏好來港生態遊，包括到西貢聯合國教科文組織世界地質公園橋咀洲。不過，環團綠色和平不時發現島上各種亂象，如四處有垃圾及踐踏珊瑚等。

記者今（30日）五一前夕，隨綠色和平到橋咀洲視察。現場已有不少提早出遊的旅客來到橋咀洲，有部份人在沙灘撿拾石頭及螃蟹。

綠色和平發言人夏淳權指，人員上周在該處淨攤時發現不少旅客遺留的垃圾，包括浮潛用的救生衣和蛙鞋，還有露營用品、燒烤架、食物包裝等，均為以往未見過的垃圾。

他稱，現時橋咀島無法例保護連島沙洲至一帶的生態，但近年不同類型的康樂旅遊活動破壞該地生態，舉例浮潛踐踏珊瑚、非法生火及挖掘海膽等。

發言人夏淳權指，現時橋咀島無法例保護連島沙洲至一帶的生態，但近年不同類型的康樂旅遊活動破壞該地生態。（梁鵬威攝）

發言人夏淳權指，現時橋咀島無法例保護連島沙洲至一帶的生態，但近年不同類型的康樂旅遊活動破壞該地生態。（梁鵬威攝）

雖然漁護署會於旅遊旺季時到橋咀洲巡邏並發出勸喻，惟相關措施不足夠兼沒阻嚇性。夏淳權認為當局較難每日都到該處巡邏，且勸喻對旅客有限制，當局應盡早設立長遠措施保護當地生態，包括研究郊野熱點環境承載力、將橋咀洲等生態敏感地納入法定保護區，增加阻嚇性，避免環境破壞亂象不斷重演。

《香港01》今日到旅遊熱點橋咀視察環境，發現已有部分旅客於該地遊玩，部分人撿拾石頭及螃蟹。（梁鵬威攝）

《香港01》今日到旅遊熱點橋咀視察環境，發現已有部份旅客於該地遊玩，部份人撿拾石頭及螃蟹。（梁鵬威攝）

來自杭州的吳女士一家四口昨日到港，因小紅書推薦而來橋咀洲。他們帶了浮潛工具，「本身準備來橋咀浮潛，但來到後發現沒有相關組織，就放棄了」。

放棄浮潛後，他們一家在連島沙洲附近玩耍嬉水。吳女士的小朋友在石灘檢拾小螃蟹，他們表示離開時會將螃蟹放生。

吳女士的小朋友在石攤檢小螃蟹，他們表示離開時會將其放生。（梁鵬威攝）

被問如何看待有旅客破壞生態的行為，他們表示：「我覺得還好，我們也會把垃圾都帶走，（今天）就這樣看下去，也沒有看到太多破壞」。

另外，有廣東旅行團今到橋咀觀光約30分鐘離開。有旅客在岸邊執石並擺入袋中，問及為何執石？旅客表示：「興趣囉」。

有旅客執石頭。（梁鵬威攝）