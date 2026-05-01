五一｜佛山客登橋咀島半小時捉5蟹放膠樽　另有旅客拾貝殼回北京

今日（5月1日）是勞動節，亦是內地五一黃金周假期首日，中午12時許，熱門郊外景點之一橋咀洲有不少觀光客，大部份人「遵守規矩」，惟有零星旅客和市民摸硯和捉蟹，但受訪時稱不會帶走。有佛山遊客花半小時捉了五、六隻蟹，並承認曾獲在場漁護署人員提醒勿捉蟹，所以稍後會放回石灘。另有遊客打算將拾到的貝殼帶回北京，稱不清楚行為是否違法。



世界自然（香港）基金會海洋保育經理蘇隽彥稱，促請政府盡快立法將橋咀納入海岸公園或海岸保護區，規管相關破壞大自然的行為。



記者今午12時在橋咀洲逗留一個多小時視察，現場有大批人流，連接連島沙洲的步道尤其擠迫。（任葆穎攝）

佛山遊客李先生一家用膠樽捉蟹，半小時便捉了五、六隻。（任葆穎攝）

漁護署人員在場巡查。（任葆穎攝）

大部份市民守規矩

漁護署早前預計每日會有約1,000人登橋咀洲，並會用無人機視察環境。記者今午12時在橋咀洲逗留一個多小時視察，現場有大批人流，連接連島沙洲的步道尤其擠迫，大部份市民「守規矩」，未有明顯破壞大自然行為，惟有零星旅客和市民摸硯和捉蟹，但受訪時稱不會帶走。

佛山遊客李先生一家用膠樽捉蟹，半小時便捉了五、六隻。（任葆穎攝）

佛山遊客半小時捉5、6隻蟹放入膠樽 稱會放生

佛山遊客李先生一家用膠樽捉蟹，半小時便捉了五、六隻，另有一隻蟹體型太大，沒法放進樽內，即時放生。其兒子表示希望觀賞磅蟹，並指曾獲在場漁護署人員提醒不要捉蟹，承認做法不恰當，所以稍後會放回石灘。李先生稱平日不會捉蟹，同意今次來橋咀島才捉，他透露會在港逗留兩、三日。

記者今午12時在橋咀洲逗留一個多小時視察，現場有大批人流，連接連島沙洲的步道尤其擠迫。（任葆穎攝）

內地遊客執貝殼回北京 「裏面沒有肉，只是殻」

內地遊客魏女士與女兒向記者展示手掌心上的貝殼，「特別好玩，肯定會帶回北京，有意思啊，很好看！各式各樣的。」她稱，漁護署人員只提醒市民不要接觸和投餵海洋生物，她不清楚執貝殼是否違法，又說「裏面沒有肉，只是殻」，她每次到海灘都會執貝殼。她指，兩年間多次來港旅遊，今次會逗留五日，首到橋咀島就見到不少保育宣傳，大讚香港保育意識很強。

而家啲蟹少咗好多，以前周圍好多，都大隻啲，而家好難先望得到。 港人張先生

港人張先生一家同樣在石灘觀蟹，但他教導小孩不要觸碰螃蟹，「一來驚整親自己，二來都怕整死啲蟹，始終都係生命。」（任葆穎攝）

市民嘆螃蟹數目銳減

港人張先生一家同樣在石灘觀蟹，但他教導小孩不要觸碰螃蟹，「一來驚整親自己，二來都怕整死啲蟹，始終都係生命。」他說曾多次到橋咀，認為遊客比以往多了一倍，「依家搭車排晒長龍，浪茄嗰啲地方好靚，而家唔得，太多人」。

他憶述曾在其他郊區目睹不少人亂拋垃圾、捉魚捉蟹，破壞生態，「而家啲蟹少咗好多，以前周圍好多，都大隻啲，而家好難先望得到。」他說今日是按小孩的意願帶他們到海邊，感嘆「之後嗰幾年呢度都唔知變成點。」

Monica一家在橋咀逗留逾2小時，她並不反對小孩接觸大自然生物，最重要是將其放回大海。（任葆穎攝）

港媽不反對接觸大自然生物 稱是教育過程

Monica一家在橋咀逗留逾2小時，她並不反對小孩接觸大自然生物，最重要是將其放回大海，「如果只叫他們不要觸碰，孩子不會知道這些生物是什麼模樣，亦不認識大自然。」她又說在美國等地區，不少市民也會捕捉、探索和觀察動物，最後將其放生，形容是健康的教育過程。

記者今午12時在橋咀洲逗留一個多小時視察，現場有大批人流，連接連島沙洲的步道尤其擠迫。（任葆穎攝）

世界自然（香港）基金會海洋保育經理蘇隽彥稱，由於橋咀一帶不少珊瑚在岸邊，因此該會在珊瑚密集的海洋範圍設置浮標，提醒市民勿在該處上落水。（任葆穎攝）

世界自然（香港）基金會在橋咀洲進行教育宣傳。（任葆穎攝）

環團稱上午情況受控 料潮退後人流增

現場除有漁護署人員巡邏，世界自然（香港）基金會在橋咀一帶進行教育宣傳。海洋保育經理蘇隽彥表示，由於橋咀不是海岸公園、郊野公園和海岸保護區，因此拾貝殻等行為並不違法。

他指，中午12時觀察人流未算擠擁，估計下午退潮後會更多人。據其上午觀察，大部份市民經勸喻後便放下海洋生物，亦沒在珊瑚密集區域上落水，情況受控。

他促請政府盡快將橋咀納入海岸公園或海洋保護區，並希望處方持續維持人手巡查和宣傳教育，減低對環境的影響。

橋咀岸邊設浮標 避免浮潛客上落水踩珊瑚

至於早前有環保團體揭發有浮潛客踐踏珊瑚。蘇隽彥表示，由於橋咀一帶不少珊瑚在岸邊，因此該會在珊瑚密集的海洋範圍設置浮標，避免市民在該處上落水時踩到珊瑚。