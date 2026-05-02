西貢橋咀島｜葉傲冬冀政府汲取「五一」旅遊管理經驗　優化措施

「五一」黃金周昨日（1日）正式展開，民建聯新界東南議員葉傲冬昨與漁護署等政府官員，到橋咀島一帶視察。他表示，歡迎政府早前提出加強橋咀島旅遊管理及宣傳教育措施，並期望當局能夠汲取今次「五一」落實有關措施的實際操作經驗，進一步優化相關的措施。



綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

漁護署推出多項措施 保護橋咀島生態

因應有旅客踐踩珊瑚、破壞生態，漁護署早前宣布就橋咀島推出多項措施，加強規管水上活動及宣傳教育工作，保育區內的海洋生態。

葉傲冬冀政府加強網上平台宣傳工作

葉傲冬昨與聯同漁護署署長黎明堅、環境及生態局副秘書長譚卓姿，選委界議員姚柏良、旅遊界議員江旻憓，以及民建聯西貢支部成員到橋咀島視察漁護署的旅遊管理措施。

葉傲冬指，對於當局加強橋咀島旅遊管理，及宣傳教育措施表示歡迎，並期望當局能夠汲取今次「五一」落實有關措施的實際操作經驗，進一步優化相關的措施。他又期望，政府加強在社交網絡平台的宣傳教育工作，務求讓旅客在港有良好的旅遊體驗，並做好保育生態的工作。