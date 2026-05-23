機場二號客運大樓｜周末辦招聘會供4400個職位　國泰及亞博等參展

機場二號客運大樓今明兩日（23日及24日）舉行「香港國際機場博覽及招聘會，也是該客運大樓的開幕活動之一，活動免費入場，提供逾4,400個就業機會，涉及機管局、國泰、港航、亞博館及城巴等約40間公司，職位涵蓋機艙服務、地勤服務、飛機維修、航空貨運、機場保安、機場服務、行李處理及餐飲等範疇。機管局行政總裁張李佳蕙表示，歡迎公眾參觀全新的二號客運大樓，又指大量職位空缺說明機場正持續發展。



「香港國際機場博覽及招聘會2026」5月23日在即將正式開幕的機場二號客運大樓舉行。（機管局圖片）

招聘會免費入場 提供逾4400個就業機會

機管局今明兩日與勞工處合辦「香港國際機場博覽及招聘會2026」，在即將正式啟用的機場二號客運大樓舉行，時間為上午11時至晚上6時。活動免費入場，並會為參加者提供多項免費服務，包括履歷諮詢、履歷照片拍攝、個人色彩分析及MBTI人格測試。

招聘會提供逾4,400個就業機會，涉及約40間機場公司，範疇包括機艙服務、地勤服務、飛機維修、航空貨運、機場保安、機場服務、行李處理及餐飲等。機管局與機場公司並會展示最新發展、科技應用及全新服務。

機管局及其他機場公司會在活動中舉辦專題講座。（機管局圖片）

機管局逾70個職位空缺 包括航空貨運及系統工程等

當中，機管局便提供逾70個職位空缺，包括飛行區運作、行李處理、航空貨運及系統工程，以及資訊科技等範疇。局方將介紹4個人才培訓計劃，包括見習行政人員培訓計劃、見習工程師計劃、見習資訊科技人員計劃及暑期實習生計劃，為學生和畢業生提供就業資訊及事業發展的意見。

機管局亦會在活動中舉辦專題講座，介紹相關培訓計劃及分享面試資訊。至於其他機場公司則舉行14場就業講座，提供行業就業最新趨勢、職業生涯規劃的意見及面試技巧等，並有機會即場舉行面試。

職位包括機艙服務、地勤服務、飛機維修、航空貨運、機場保安、機場服務、行李處理及餐飲等。（機管局圖片）

參與公司包括亞博館、國泰、港航及城巴等

翻閱活動網頁，參與機構（排名不分先後次序）包括︰機管局、亞洲空運中心有限公司、亞博館、機場保安有限公司、國泰及其附屬服務、中國飛機服務有限公司、城巴、民航處、大灣區航空、香港快運、香港航空、聯合包裹快遞服務有限公司等。

招聘會提供逾4,400個就業機會，涉及約40間機場公司。（機管局圖片）

機管局CEO︰大量職位空缺說明機場正持續發展

機管局行政總裁張李佳蕙表示，二號客運大樓的啟用是香港國際機場發展的重要里程碑，誠邀公眾藉招聘會參觀全新的二號客運大樓，了解機場的最新發展，探索航空就業機會。

李佳蕙又指，活動中大量的職位空缺，進一步說明香港國際機場正持續發展，帶動經濟增長，並為本地勞動市場創造就業機會。