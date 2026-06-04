李家超訪中亞｜與烏茲別克互免簽證30天　李家超：帶動商貿等合作

特區政府於當地時間周三（3日）和烏茲別克政府互換照會，雙方同意就互免簽證安排進行落實細節商討，讓雙方旅客可免簽證逗留30天。雙方政府在行政長官李家超及烏茲別克外長賽爾多夫（Bakhtiyor Saidov）的見證下互換照會，確認建立互免簽證的安排。在互換照會後，兩地政府會隨即推進落實的具體內容，以早日實施安排。



2026年6月3日，行政長官李家超（左）到訪烏茲別克塔什干，與烏茲別克外長賽爾多夫（右）會面，並見證雙方政府代表就互免簽證互換照會。（政府新聞處圖片）

2026年6月3日，行政長官李家超（左二）到訪烏茲別克塔什干，與烏茲別克外長賽爾多夫（右二）會面，並見證雙方政府代表就互免簽證互換照會。（政府新聞處圖片）

雙方互換照會 同意就互免簽證安排進行落實細節商討

李家超在社交平台表示，抵達烏茲別克後，他和特區政府團隊隨即前往烏茲別克外交部開會，和烏茲別克政府互換照會，雙方同意就互免簽證安排進行落實細節商討，讓雙方旅客可免簽證逗留30天。兩地政府會隨即推進落實的具體內容，以早日實施安排。

現時，香港特區護照持有人可免簽證訪問烏茲別克10天；烏茲別克外交及公務護照持有人可免簽證訪港14天，而烏茲別克普通護照持有人訪港須申領簽證。

2026年6月3日，行政長官李家超（左二）到訪烏茲別克斯塔什干，與烏茲別克外長賽爾多夫會面，並見證雙方政府代表就互免簽證互換照會。（政府新聞處圖片）

2026年6月3日，行政長官李家超（左四）到訪烏茲別克斯塔什干，與烏茲別克外長賽爾多夫（右三）會面，並見證雙方政府代表就互免簽證互換照會。（政府新聞處圖片）

協助香港拓展中亞新興市場

李家超稱，認為落實兩地互免簽證安排，可促進兩地交流，帶動旅遊、留學及商貿合作發展，為雙方長遠經貿往來和合作奠定良好基礎，亦協助香港拓展中亞新興市場。

特區政府發言人表示，繼在2025年9月放寬烏茲別克人商務和旅遊多次訪港簽證的申請門檻，與烏茲別克建立互免簽證安排，有助進一步促進香港與中亞之間的經貿和旅遊發展。