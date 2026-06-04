李家超訪中亞｜率代表團轉抵烏茲別克 將晤官商界及參訪創科設施
撰文：蕭通
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行政長官李家超於當地周三（3日）結束哈薩克訪問行程，率領代表團於晚上抵達中亞之行的第二站——烏茲別克首都塔什干（Tashkent）。他感謝烏茲別克投資、工業和貿易部副部長Ilzat Kasimov和中國駐烏茲別克大使于駿在機場迎接。
稱烏茲別克活力滿滿、商機處處
李家超在社交平台表示，烏茲別克是中亞人口最多的國家，且年輕人比例偏高，有豐富天然資源和強大勞動力，近年透過推行經濟改革、數碼轉型和開放市場，令經濟快速增長，活力滿滿、商機處處，香港和烏茲別克同為共建「一帶一路」的積極參與者，有廣闊合作空間。
李家超指出，訪問烏茲別克期間，他和代表團會與當地官員、商界交流，到訪當地創科、文化等設施，深入了解當地最新發展和機遇，爭取促成更多合作項目。
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