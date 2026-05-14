消委會．冷氣機｜開利及美佳製冷量失實　美的、三星、大松較食電

【消委會／冷氣機／冷暖空調機／消委會評測／開利／美佳／大松】即將踏入炎炎夏日，消委會今日（14日）發布最新一期報告，測試一匹半變頻式分體冷氣機的效能。結果發現，開利及美佳的樣本實際製冷量，分別較聲稱數值低1%及3%，雖然仍在強制性能源效益標籤計劃的容許範圍內，但消委會認為已有違市民的期望，向廠商建議加強品質管控。



其他評測方面，於大松樣本的製冷表現最差，一年開180日、每日12小時，電費達1,022元，為各樣本中最食電；而大金及大松樣本的室內噪音高，LG樣本在室外最嘈。一文看清各冷氣機樣本的評價。



消委會今次共測試13款一匹半變頻式分體機，全部樣本都獲得1級能源標籤，當中7款冷暖空調機的售價為8,380元至19,610元，其餘6款淨冷氣機的售價為4,890元至7,880元，部份型號的售價已包括基本安裝費。而測試分別由消委會及機電署委託獨立實驗室進行。

開利及美佳實際製冷量低於聲稱數值

消委會評估冷氣機的製冷量與其聲稱數值的吻合程度，結果發現有11款樣本的相差幅度介乎0.3%至6.8%，吻合程度同獲5分滿分。不過有兩個樣本量得的製冷量，全部都屬淨冷型冷氣機，分別是開利及美佳，較聲稱數值低1.0%及3.0%，表現略為遜色。

消委會5月14日發布最新一期報告，測試一匹半變頻式分體冷氣機的效能。（消委會圖片）

有違市民期望 消委會建議廠商進一步加強品質監控

雖然該兩款樣本量得的製冷量與聲稱數值具有差異，但屬強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法所容許的10%公差範圍內，但消委會相信市民普遍期望產品的實際製冷量，不會遜於其聲稱數值，因此會建議廠商進一步加強品質監控。

實際製冷量低於聲稱數值︰



開利42KHE012V8S／38KHE012V8S，低1.0%

美佳MC12WMIP／MC12WMOP，低3.0%



消委會今次共測試13款一匹半變頻式分體機。（消委會圖片）

大松製冷表現最差 一年開180日電費1022元

製冷量及耗電量方面，各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF），量得數值介乎5.057至7.510。當中有3款淨冷型冷氣機樣本僅獲3.5分，分別是美的、三星及大松，當中又以大松量得數值最低。

消委會指，雖然全部測試型號的製冷能源效益級別屬1級，與測試得出的結果吻合，惟各樣本之間的製冷能源效率仍有差距。若各樣本全年從室內排走的總熱量相同，按此推算，CSPF數值最高與最低的樣本，在製冷方面全年可節省33%電力。

假設每年開機製冷共180日，每天12小時，並以每度電1.6元計算，估算得出樣本每年製冷所需電費由679元至1,022元不等。

製冷能源效率最高及最低樣本︰



三菱重工SRK35ZSXH-WF／SRC35ZSXH-W，CSPF數值7.510

大松S12VC200N／S12VC200，CSPF數值5.057



各冷氣機樣本產品資料。（消委會文件截圖）

大金、大松冷氣機室內噪音高 LG室外最嘈

至於噪音水平方面，綜合各樣本在最高及最低風速檔的表現，大金及大松樣本的室內噪音水平略遜，只獲3.5分。至於LG樣本的室外噪音水平表現不佳，僅獲2.5分。

雖然消委會沒有點名格力的噪音問題，惟格力的供應商向消委會澄清，測試量得的噪音水平高於廠方，認為可能與量度噪音的環境條件不同有關。

各冷氣機樣本評分表。（消委會文件截圖）

機電署︰將提升冷氣機的能源效益評級標準 今年與業界討論

機電工程署指，雖然有冷氣機量得的製冷量略低於聲稱的水平，但仍在《產品能源標籤實務守則》規定及國際慣常做法容許的公差範圍內，即10%，因此可接受。機電署已提醒有關供應商品質控制的重要性，以確保產品符合強制性能源效益標籤計劃的要求。

機電工程署又指，鑑於技術日益進步，產品的節能效果不斷提升，一直留意市面出售產品的能源效益表現，並適時檢討強制性能源效益標籤計劃的標準，以及擴展該計劃的覆蓋範圍，從而鼓勵進口商持續引入能效更高的產品。

計劃涵蓋的冷氣機包括窗口式及分體式，繼2014年提高冷氣機的能源效益評級標準後，機電署先在2018年再將計劃擴大至冷暖空調機，2020年並將窗口式冷氣機的能源效益評級標準提升。而為準備進一步提升冷氣機的能源效益評級標準，今年內會與業界展開技術討論。