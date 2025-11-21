的士司機撞斃單車少年　令年輕人喪命很後悔　官斥超速肇禍囚2年

七旬的士司機超速駛經青衣南橋時，未留意前方有單車，把17歲單車少撞斃。司機早前承認危險駕駛引致他人死亡罪，並稱事件令有年輕人喪命感到非常後悔。案件今（21日）於在西九龍法院（暫代區域法院）判刑，法官徐綺薇指，被告超速至少15公里，減少可反應的時間，指被告作為職業司機，須兼顧道路安全，認為其行為是不負責任和自私，判被告入獄24個月、停牌5年及須自費參與駕駛改進課程。



家屬指事件令雙方都痛苦 接納司機道歉

死者家屬今有到庭旁聽，他們稱判刑多少亦於事無補，事故令雙方都痛苦，只望事件盡快完結。他們認為被告已得到應得的懲罰，願意接受被告的道歉，不會考慮民事索償，望兒子可入土為安。

被告劉楚希認當時超速撞到17歲單車少年黃皓進，擋風玻璃亦碎烈。(資料圖片)

意外現場留下血跡。(資料圖片)

事主黃皓進的單車頭盔亦留在石壆。(資料圖片)

17歲單車少年黃皓進被撞並送院後，其家屬紛紛至醫院了解情況。（翁鈺輝攝）

被告認有必然的過失

被告劉楚希（70歲，的士司機），被控於2024年7月3日，在青衣葵青路在道路上危險駕駛一輛市區的士，引致男子黃皓進死亡。

辯方求情指，被告有穩定職業，已當了40年的司機，明白他在本案上必然有過失，對於令年輕人喪命感到非常後悔。在精神上要接受專業協助。

事發後無法原諒自己

法官徐綺薇續引述辯方呈交的求情信指，被告為人正直勤奮，有責任感，樂於助人，常做義工幫助社會上的人。事發後無法原諒自己，患上嚴重抑壓及創傷後壓力症，需要接受治療。被告明白無法彌補事主家人失去至親的傷痛，望用餘生積德，懺悔贖罪。

不想成子女負擔維持工作

法官徐綺薇判刑時指，被告現年70歲，中三學歷，其後任職的士司機以供養子女。在子女長大後，被告不希望成為他們的負擔，故維持工作，繼續任職夜更司機，月入約萬七元。被告沒有案底，但曾因違反交通燈號被罰款600元。

指事主無穿反光衣難察覺

在本案案發時，被告如常駕駛，工作時間為下午4時至凌晨4時，接載乘客前往青衣。當時被告以每小時85至103公里速度行駛，超速至少15公里。徐官引述辯方說法，指被告當時不預計會遇到單車，且事主身穿黑衣，亦沒有反光衣物，難以被察覺。

官指事主車上有裝紅色車尾燈

徐官認為，事主雖然沒有身穿反光衣物，但其車輛有安裝紅色車尾燈，該路段亦容許車輛行駛。被告已有40多年駕駛經驗，應預期有單車經過，並保持高度警覺，調整車速，以保障道路使用者的安全。

有6秒時間看到事主

徐官續指，當時被告至少有8秒可以察看交通情況，有6秒可看到事主，且事主安裝的車尾燈亦可清晰被看見，惟被告無動於衷，後來的士駛向單車的距離漸近，最終撞向單車後方。

職業司機亦要兼顧道路安全

徐官稱，香港人口密集，道路繁忙。公共交通工具駕駛者亦是維繫道路交通安全的重要角色，要緊記道路安全責任。徐官斥，被告作為職業司機，除了要顧及生計 ，更要兼顧道路安全，保持警覺。否則隨年紀漸長，車輛會成為奪命的工具，對公眾構成影響。

超速減少了可反應的時間

徐官認為，本案最嚴重的因素在於被告超速至少15公里，減少了可反應的時間。若然被告當時按限速駕駛，或可及早察覺單車的存在，減低傷害，惟他當時缺乏專注和謹慎，一切已無可挽回。

事主僅17歲對家屬造成困擾

本案的事主年僅17歲，事故對家屬造成困擾，對事主有致命風險，對乘客亦有潛在危險。被告自私地妄顧其他道路使用者的安全，認為其罪責屬中等偏高，把本案量刑起點定於36個月，考慮認罪減刑等因素後，判被告入獄24個月、停牌5年及須自費參與駕駛改進課程。

意外路段車速限制為每小時70公里

案情指，案發於葵青路往青衣方向的分隔車路，該路段准許單車行駛，車速限制為每小時70公里。當時被告正接載一名乘客由葵涌往青衣，事主則在被告的士的前方踩單車。

乘客提被告前方有車

當的士接近單車時，乘客提醒被告前方有車，約1秒後，的士車頭便撞上單車車尾。意外後，的士擋風玻璃碎裂，事主失去知覺，倒臥在地，單車則卡在防撞欄上。

專家估計的士車速為94公里

事主被送往醫院搶救，最終於同日晚上宣告不治，被告亦被捕。專家估計，的士的平均車速為94公里，正負誤差為9公里。

案件編號：DCCC 198/2025