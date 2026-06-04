鋼琴教師涉非禮16歲女生　被告稱想改事主坐姿　反被女方雙腿夾手

78 歲男鋼琴導師涉在琴行教琴時非禮16歲女學生案續審，被告今（4日）在九龍城裁判法院出庭自辯，他稱事主X曾向他透露要服精神科藥物，又會向他談及家庭狀況，更曾向他指其母身裁苗條等，他覺X心術不正似拉媒。被告又稱，因知X要服藥及上課無法專注，有時會容許她堂上自由活動。案發當日，他見X蹺腳玩手機，他多番要求X正坐無果，又怕其他老師經過見到，便伸手推X的膝蓋，怎料X卻用大腿夾住他的手，他當時亦感到尷尬。案件押後至6月23日結案陳詞，期間被告續准以原有條件保釋。



被告吳立衛（78歲，鋼琴教師），被控1項猥褻侵犯罪，指他於2025年3月30日，在九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓「金聲琴行」猥褻侵犯女童X。

被告吳立衛自辯稱他為想改事主X的坐姿而推她的脨蓋，X卻借機用腿夾著他的手，令他感到尷尬。(陳蓉攝)

吳透露曾在西藏及天津教鋼琴

吳作供指，他今年79歲，在1979年在天津音樂學院畢業，曾在西藏及天津教授鋼琴。至1996年來港，在淘大的金聲琴行任教逾30年。如今患有嚴重眼疾，幾乎失明，同時左手肌肉萎縮，失去大部份功能。

知X要服精神科藥物感同情

吳稱，他自2023年10月起教X彈琴，他形容X起初反應遲鈍，無法專注學琴，亦經常無故請假。至2024年，他察覺X學琴的進度落後，故問她原因，並得悉她需要服食精神科藥物。吳稱對此感到震驚，對X感到同情，會關心X的情況。

X有提及與母親及其男友的情況

吳又指，X曾告知訴他，因家中和學習的情況感壓力。至2024年中，X向她透露其母親的男友遷入同住，X與母親的男友常有矛盾，她覺得其母則經常站在男友一方苛責她，吳便叫X尋求社工協助。

指X主動稱呼他Daddy

同年5至6月，X告知吳，她和妹妹都在晚間溫習，但因其母和男友的聲浪很大，影響他們學習。吳遂叫X向社工求助，最後問題亦得以解決。吳表示，X不時會胡亂稱呼他「Daddy」，他起初並無理會，其後允許X可以私下以此稱呼，但在其他人面前則不可以，因為會尷尬。

覺X心術不正似做媒婆

在9至10月左右，X問吳有沒有見過其母親，吳稱沒有。X告知吳，其母跟她差不多高，身形苗條，年約40歲。吳稱覺X心術不正，似「做媒婆拉媒」，因此以厲聲回應X：「我個仔比你媽咪仲大！」自此，吳認為他要與X慢慢淡化關係。

對X寛鬆讓她課上自己活動

案發當日，X如常來上課。課堂一開始，X拿出手機，向吳表示喜歡一首流行曲。因X早前向他表示過，學校知她的情況，對她較為寬鬆，不會管束她，因此他亦容許X在課堂上自己活動。

指其他老師會互篤背脊

未幾，X開始彈琴，他有托住X的手腕改正姿勢，維持約幾秒。其後X再度蹺起腳玩手機，吳則看向窗外，見有其他老師行過。吳稱因老師之間會互相「篤背脊」，他擔心X的行為會對他有影響，遂要求X不要蹺腳。

吳指X用雙腿夾住他的手

惟他幾番嚴肅要求X端正坐姿，X都無視其要求，更故意晃動雙腿，他於事伸手推X膝蓋，試圖令她坐好，未幾X即故態復萌。吳再度推X的膝蓋，X隨即再蹺腳，並用大腿夾住吳的手。吳把手抽回，並叫X：「唔好咁用力喎。」惟X笑著說：「我會夾得好實架啦。」吳稱當時氣氛尷尬，約過兩分鐘後，X再度跟他分享流行曲，他未有理會，至下課後叫X離開。

認有身體接觸但無非禮

吳又稱，X曾向他表示有經痛問題，更提及她有陰道炎，他提議X可用藥物解決。吳承認當日與X有身體接觸，惟否認X指他非禮的全部指控。

吳稱他平常不會教女學生

控方盤問吳指，他曾在錄音會面中表示，與X是不情願的師生關係。吳解釋，他平常不會教女學生，惟X想與胞妹在同一時間上課，而該時段只有他有空檔，故不情願地接受琴行的指派，惟X的態度懶散，故他不喜歡X。

控方質疑吳在訊息問X是否鍾意叫他Daddy

控方引述二人的訊息對話，指吳曾問X：「鍾唔鍾意叫我做Daddy？」吳解釋，X在早前上課時已以此稱呼他，因為他對X有耐心。控方質疑，在錄音會面中，吳向警方交代，X僅會以「老師」來稱呼他。吳解釋，此為私人叫法，無考慮要與他人交代。

強調對X是同情而非愛

吳強調，他對X的遭遇深感同情，X亦向他表示過，希望其父的脾氣和性格都如吳一樣，故他對X：「唔係愛，係同情。」吳在盤問下同意，X以Daddy來稱呼他並不恰當，強調他有阻止過X，否認對X有超越師生關係的想法。控方指，吳在錄影會面中刻意淡化與X的關係，其目的是不想令法庭覺得，他對X有超越學生的興趣。吳否認。

官關注吳曾稱要送X鋼琴

裁判官莫子聰關注，吳曾在信息中表示要贈送X一部鋼琴。吳解釋，琴行經常有二手鋼琴，當時因他有學生要移民英國，棄置鋼琴要700元，該學生問他會否有其他人要鋼琴。他亦有代為向其他家長查詢。

案件編號：KCCC900011/2026