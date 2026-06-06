7博士生參加大灣區十大傑出港生評選　考多角度解讀廣州南站優勢

第四屆「大灣區十大傑出港生評選」5月底舉行，主辦機構指報名人數港生中，有7名博士生，為歷屆最多。主辦機構之一的一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗期待各位港生擔起傑出榜樣使命，做好灣區青年交流大使。



參加者通過創意短片、舞蹈、角色演繹、情景演繹、古今對話、方案策劃分享等豐富形式，多角度解讀廣州南站的優勢與發展潛力。（主辦機構圖片）

參加者通過創意短片、舞蹈、角色演繹、情景演繹、古今對話、方案策劃分享等豐富形式，多角度解讀廣州南站的優勢與發展潛力。（主辦機構圖片）

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決賽暨頒獎典禮5月30日在廣州天安會議中心舉行。歷經多輪選拔、三大評選賽區角逐，來自灣區八大院校的21名優秀香港學子站上最終決賽舞台。

第四屆「大灣區十大傑出港生評選」5月底舉行。（主辦機構圖片）

第四屆「大灣區十大傑出港生評選」5月底舉行。（主辦機構圖片）

在個人展示環節部分，他們結合自身在灣區的求學經歷、追夢歷程，分享學習生活、成長奮鬥的真實感悟；命題展示環節，他們以廣州南站為核心命題方向，圍繞便利生活、鐵路樞紐優勢、商業發展暢想、青年潮流IP打造等多元主題，通過創意短片、舞蹈、角色演繹、情景演繹、古今對話、方案策劃分享等豐富形式，多角度解讀廣州南站的優勢與發展潛力。現場特設參賽港生親友拉票環節和往屆灣區傑出港生打氣環節。

經過激烈的決賽路演評比，大灣區十大傑出港生評選2026「十大傑出港生」得主分別為以下：

北京大學深圳研究生院 呂錦晟 博士一年級

香港科技大學(廣州) 李昌倫 博士三年級

暨南大學 施文雯 博士一年級

暨南大學 林森 碩士一年級

廣州中醫藥大學 鄧詩穎 本科四年級

中山大學 黃澤翔 碩士三年級

中山大學 姚正諾 碩士二年級

深圳大學 羅芷珊 本科二年級

廣州大學 張灝洋 本科二年級

暨南大學 林穎彤 本科四年級



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該活動由一國兩制青年論壇、內地港澳青年學生之家主辦，香港政府駐粵經濟貿易辦事處、廣東省高等教育學會港澳台僑學生管理研究分會協辦。

一國兩制青年論壇創辦人兼主席、特首政策組專家組成員何建宗在致辭中表示，本屆評選整體含金量再創新高，含博士學歷為歷屆最高。他期待各位港生擔起傑出榜樣使命，做好灣區青年交流大使，以自身力量聯結兩地、傳遞青春聲音。

香港駐粵辦副主任莊港生在致辭中指出，活動弘揚傑出港生的模範精神，帶動香港青年投身大灣區建設。他勉勵青年珍惜評選搭建的交流平台，把握一國兩制下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在共建國家中開闊眼界，為未來發展築牢根基。

新鴻基地產南中國區總經理黎祥掀先生在致辭中表示，大灣區GDP已突破15萬億元，常住人口達8,700萬，未來廣州南站將打造站城一體樞紐，引進體育演藝經濟，攜手番禺大學城等資源激活商圈。

廣東省高等教育學會港澳台僑學生管理研究分會理事長王昱在致辭中表示，本次評選展現港青風采，入圍同學在學業、志願服務、文化傳承等方面表現突出，詮釋了新時代灣區青年的責任與擔當。