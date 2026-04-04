大灣區｜三聯文化基金推深度探索項目　創辦人李安：融合不能空喊

國家「十五五」規劃明確提出要求香港融入與服務國家發展大局，而粵港澳大灣區無疑是香港與內地深度融合的重中之重。面對這項重要國策，如何才能有效加強香港人對大灣區的真正認識？三聯文化基金繼2023年後，再度推出「『動·聽中國』行走大灣區」項目，計劃分三次走遍與香港同處大灣區的九個廣東省城市，深度探索當地歷史文化與產業探索，並邀請重量級專家學者親自講解。基金創辦人李安直言，「融入大灣區」不能停留於「空喊」，希望可以帶更多香港人親自看看。



復活節、清明節一連五日長假期今日（3日）開始，不少港人北上回鄉祭祖或旅遊，深圳灣口岸便擠滿了北上港人。（Hill Tam@Facebook「深圳大灣區好去處開心share」）

以成年市民為對象 冀帶香港人「親身去走走看看」

古語有云「讀萬卷書不如行萬里路」，與三聯文化基金策劃此次項目的理念可謂不謀而合。李安接受訪問時表示，再次舉辦「行走大灣區」並將對象轉向成年人，正是希望帶領香港人親身去走走看看，而不是整天空喊「融入大灣區」的口號。

香港與大灣區多個城市歷史上曾同屬一個行政區，大多數香港人的祖籍都在那裏，彼此同屬嶺南文化的一員。然而這麽近，卻那麽遠，香港人情願到別的國家也不願回到家鄉看看，這是爲什麼？ 三聯文化基金創辦人李安

李安一語道破了當下不少香港人的心態。她認為，除了吃喝玩樂，大灣區絕對有其迷人之處，只是港人還沒找到當中與自身的深層聯繫。為此，本次行程設計別出心裁，從歷史事件與人物，到與香港息息相關的東深供水、大亞灣核電等基建，再到當代產業的發展，皆涵蓋其中。

李安強調：「只要有機會親身體驗，必能感受到脈搏連動的驚喜，令我們的根札得更深，底氣更足，眼界更廣。」

李安特別指出，路線最獨特之處在於「當代產業」及「跟香港的聯繫」部分。為了達到最佳體驗，行程別出心裁，包括安排團友參觀大疆（DJI）總部，參與長達80分鐘的專人講解及體驗，李安認為，這是一般旅行社為了省錢而不會安排的環節。此外，團隊在餐飲安排上也極具心思，絕不將貨就價，力求為團友帶來高質素的文化之旅。

三聯文化基金創辦人李安認為「中不中、西不西」的不純粹的文化正是香港特質。（王晉璇攝/資料圖片）

要深入了解大灣區，必須有「懂的人」導賞。本次隨團導師為《穿越歷史遊灣區》叢書作者、中國優秀導遊員劉集民先生。他將以「從古代到今天」、「從歷史到人文」、「從自然到社會」三條主線，為團友梳理各城市的歷史脈絡與人文風貌。此外，出發前更設有重量級專家講座，由著名出版家陳萬雄博士從大歷史角度解讀大灣區的文明特色；並由註冊園境師陳彥璘博士及本地歷史研究者高添強先生，帶領團友賞析嶺南園林與開平碉樓的建築美學與歷史背景。

分三階段走遍廣東省九個大灣區城市

三聯文化基金在2023年底開始推動「動·聽中國」項目，當時已表明要分階段走完廣東省九個大灣區城市並分五團帶了250人小學至大學師生到不同地方交流。李安形容，當時反應非常好，參加者均表示日後如有同類活動會再參加，但當年的活動有企業贊助，加上對象主要為學生，不用收費，即將舉辦的新系列則面向成人，難再複製免費模式。

是次「『動·聽中國』行走大灣區」系列將分階段走遍大灣區九市。率先於4月26日至30日啓程的首團「灣區東翼行」，將以五日四夜的行程帶領團友深入惠州、東莞及深圳。首兩天團友將由香港西九龍站乘高鐵出發前往惠州，尋訪中山公園、惠州府城遺址及東坡祠等地，並乘索道登臨羅浮山景區感受深厚的歷史底蘊；隨後轉往東莞，細賞嶺南名園「可園」，並參觀虎門海戰博物館、鴉片戰爭博物館及南社古村，重溫中國近代史的起點。

行程的後半段則著重展現大灣區的現代發展與深港兩地的緊密連繫。團友將走訪東深供水工程紀念園及大亞灣核電站，了解這些支撐香港日常運作的超級基建；並參觀大亞灣石化區與深圳大鵬所城。行程最後一日更會參觀深圳城市規劃館，以及前往大疆（DJI）體驗中心親身感受國家頂尖科技產業的魅力，傍晚再乘高鐵返抵香港。

除了4月份的首發團，基金亦已為項目規劃了後續行程，包括於5月6日至11日出發前往廣州、佛山、肇慶的六日五夜第二團，以及5月20日至24日前往江門、中山、珠海的五日四夜第三團。主辦方期盼藉此系列活動，讓更多市民以雙腳丈量大灣區，重新認識這片與香港血脈相連的土地。