Save Lily｜Danny父母扣查逾一日後保釋　轉往入境處續助查

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子Danny，惟拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們昨日（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕及扣查，Danny則被送往醫院檢查。



警方今日（3日）表示，經過協調溝通，終獲兩人同意、並已檢取他們及Danny的DNA樣本作對比，再送往政府化驗所以核實身份。涉案姓曾及姓關男女被扣查逾一日後獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。兩人今晚約10時由入境處車輛接載，分別離開長沙灣警署及紅磡警署，前往將軍澳入境處總部協助調查。



稱在家中誕下幼子Danny的關姓女子，6月3日晚上約10時由入境處車輛載離紅磡警署，前往將軍澳入境處總部再協助調查。（梁偉權攝）

稱與女伴在家中誕下幼子Danny的曾姓男子，6月3日晚上約10時由入境處車輛載離長沙灣警署，前往將軍澳入境處總部再協助調查。（羅日昇攝）

警方西九龍總區刑事部警司程知仁表示，案中受害人是初生男嬰，約個半月大。由於近日留意到網上有港人父母在家中產下男嬰後，沒有帶其到醫院進行身體檢查，亦沒有按入境處要求提供血緣關係證據，社署亦收到相關投訴，故成立跨部門部組進行調查。

程知仁指出，該名男嬰在港無出世紙、無真實身份，出生後亦無被帶往醫院檢查，會直接影響男嬰的健康危險；而無身份亦對其福利事宜構成很大影響，懷疑其父母已觸犯疏忽照顧兒童。案中男嬰昨已被往送往明愛醫院檢驗，初步無表面傷勢。現時，涉案父母終同意讓當局檢取他們及男嬰的DNA樣本作比對。

警方西九龍總區刑事部警司程知仁表示，警方經協調溝通，終獲取涉案父母同意檢取兩人及男嬰Danny的DNA樣本作比對。(羅日昇攝)

社署表示，社工昨日已接觸涉案父母，並協助將嬰兒送到醫院，為其做身體檢查。由於父母涉及疏忽照顧，已經申請保護令，法庭今日已指示送Danny往收容所，但在收容所逗留多久，社署指搜集資料及評估需時，要待資料交給法庭後，等候指示才能執行相關福利計劃。

社署保護家庭及兒童服務科高級社會工作主任李詠詩指，法庭今日已指示將Danny送往收容所。（羅日昇攝）

至於入境處稱，根據法例，父母要在42天內為嬰兒做出生登記。就在家分娩的個案，一般會要求父母提供證據，證明嬰兒身份。就是次個案，入境處知悉後，一直都有要求父母提供相關證據，但父母一直未有提交，現時仍在為嬰兒處理出生登記。就Lily個案，處方已聯絡外交部駐港特派員公署，並查詢瑞典當局，包括Lily在瑞典的身份，以及她的後續安排。

▼ 6月3日警方、入境處及社署聯合記招 ▼

被捕男女分別被扣留於長沙灣警署及紅磡警署。警方昨晚7時許從長沙灣警署帶走姓曾男疑犯，將他押到他們其中一個報住的荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館單位調查，逗留約半小時後離去。

▼6月2日Danny父被警員押到翠雅山房搜查▼



報稱與女伴在家中誕下幼子Danny的曾姓男子（中），6月2日由警方押離長沙灣警署，帶返翠雅山房調查。（資料圖片/林振華攝）

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《香港01》昨晚走訪曾男報住的秀茂坪邨秀樂樓，鄰居指曾男「一家三口」曾居於此，但他欲將單位分戶，與胞弟「開片」打架，見血收場，驚動警方及消防甚至「爆破組」，鄰居形容「好大陣仗」。

涉案男女其中一個報住地址為秀茂坪邨秀樂樓，據悉原為男方與家人的住所。（資料圖片/梁偉權攝）

被捕姓曾男子及姓關女子，聲稱在家分娩誕下Danny，早前已在42天限期內，向入境處遞交相關出生登記表格，辦理出世紙。其後入境處要求兩人遞交DNA檢測報告，證明血緣關係。兩人至今未完成辦理，理由是DNA是相當敏感的個人資料，要求入境處按照《收集及使用生物辨識資料指引》，發出一份私隱影響評估，列明他們需要遞交甚麼資料、為何一定要提交DNA。