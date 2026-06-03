Save Lily｜驗DNA證血緣關係　非常父母想接回Danny回家要過三關

【Save Lily／Save Danny】涉嫌疏忽照顧不足兩個月大男嬰Danny的非常「父母」曾先生與關小姐，今日（3日）終同意警方檢取DNA樣本以檢測與Danny的血緣關係。如結果顯示他們是Danny親生父母，是否意味可向社會福利署接回暫被接管的Danny？



前立法會社會福利界議員狄志遠指，兩人願交出DNA反映明白堅持下去未必有最大好處，認為他們是愛惜子女之人，「不過方法唔係我哋所認知嘅方法。」他指，個案現已有社工負責，會以三個準則考慮父母是否適合照顧小朋友；若父母被評定無法擔當相關角色，Danny會繼續由社署監管。前兒童事務委員會委員雷張慎佳認為，若男嬰的父母不是有精神問題，或出現突發性狀況，經評估後可申請在社工的陪同下探望他。



曾先生與關小姐在家分娩的幼子Danny，因拒絕向入境處交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今未獲發醫生紙。（資料圖片/黃學潤攝）

前立法會議員狄志遠。（資料圖片）

3個因素：糾正管教方法、情緒困擾會否變為日常、影響發揮父母角色

狄志遠表示，假如法庭判處二人疏忽照顧兒童罪成，他們需要監禁或守行為的話，便要暫時與Danny分開，當所有法律限制完成後，社署才會歸還Danny。

他指出，個案現有社工負責，社工會從三個角度考慮父母是否適合照顧小朋友，包括可否糾正管教方法出現的問題、家長大壓力等的情緒困擾會否變為日常；事件會否影響他們發揮父母的角色。若父母被評定無法擔當相關角色，小朋友會繼續由社署監管，但他強調未有見過永久剝奪撫養權的情況。

稱在家中誕下幼子Danny的關姓女子，6月3日晚上約10時由入境處車輛載離紅磡警署，前往將軍澳入境處總部再協助調查。（梁偉權攝）

稱在家中誕下幼子Danny的關姓女子，6月3日晚上約10時由入境處車輛載離紅磡警署，前往將軍澳入境處總部再協助調查。（梁偉權攝）

狄志遠相信二愛惜子女：不過方法唔係我哋所認知

狄志遠認為，父母願意交出DNA，意味着他們明白堅持下去未必有最大好處。依他的觀察，父母是愛惜子女之人，「不過方法唔係我哋所認知嘅方法。」他又認為，此個案不會太複雜，事件應很快便可解決，「經過今次我相信佢都經一事長一智，佢可能都明白到有啲做法都要調整下，或者改變一下。」

雷張慎佳認為，社署暫不會將Danny交回父母。（資料圖片／張貮龍攝）

雷張慎佳：社署暫時不會將男嬰交回父母

社署已已向法庭申請保護令，以保障Danny的福祉。曾任防止虐待兒童會總幹事、前兒童事務委員會委員雷張慎佳認為，暫時而言社署不會將男嬰交回父母，須經不同專業人士的意見，評估男嬰過往情況才可，包括是心理及生理上， 「因為你唔知道佢幾時會有可能發生咩事。」

父母可申請探望 惟需經評估並在社工監察下進行

不過，雷張慎佳指，若男嬰的父母不是有精神問題，或出現突發性狀況，經評估後可申請在社工的陪同下探望，「第一佢有冇虐待個細路，其實疏忽照顧都係虐待嘅一種，但疏忽照顧入面，對底個程度係咩嘢？」

雷張慎佳表示，衞生署、醫管局與社署有一份共同制定的「親職能力評估框架」，理應可用於今次判別他們是否有能力照顧Danny。根據網上資料，框架的範疇包括能否滿足幼兒基本的生理需求，如餵食、清潔、衣著；照顧者是否具備穩定的情緒，能妥善處理壓力與負面情緒等。