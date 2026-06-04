Save Lily｜Danny父母稱警方友善勸喻 自願提供DNA釐清關係
撰文：凌逸德
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Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚伴侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子Danny，惟拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們於本周二（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕及扣查，Danny則被送往醫院檢查。
警方昨日（周三/6月3日）表示，經過協調溝通，終獲兩人同意、並已檢取他們及Danny的DNA樣本作對比，再送往政府化驗所以核實身份。涉案姓曾及姓關男女被扣查逾一日後獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。兩人於周三（3日）晚上約10時由入境處車輛接載，分別離開長沙灣警署及紅磡警署，前往將軍澳入境處總部協助調查。入境處表示，涉事男女應入境處安排，晚上轉往入境處總部就報稱在家分娩一事向入境處提供資料。
直至今日（4日）凌晨時份，曾先生和關小姐先後離開將軍澳入境處總部，他們多謝傳媒和市民關注。當中曾生認為，警方雖然拘捕他們，但原意應該想提供幫助：「警察好友善」，勸喻他們自願提供基因樣本。他們聽從建議，相信報告出爐證實父母關係。
曾生直言，目前社署暫托照顧Danny，「分開咗，有啲擔心」，但相信社署會妥善照顧。他們可以探視Danny，個案繼續由社工跟進，他們會和社工保持聯絡。被問及日後會否安排Danny留港讀書，曾生回答視乎小朋友技能、意願和家人經濟能力。
關婦則表示，估計警方調查歷時數個月，所以他們短期內會留在香港。她形容，過往在不同國家都有官司纏身，但今次知道有傳媒和市民關心他們，所以她感到安穩。
▼6月3日Danny父母前往將軍澳入境處總部協助調查▼
▼6月2日Danny父被警員押到翠雅山房搜查▼
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