李家超訪中亞｜促成總值16.5億美元合作　烏茲別克在港設總領事館

行政長官李家超周四（6月4日）提前總結中亞行程的成果，在烏茲別克塔什幹（Tashkent）會見傳媒。李家超表示，這次率領75位來自香港和內地企業的商貿代表及專業人員，訪問中亞五國中兩個大國——哈薩克和烏茲別克，出席超過20場活動，考察了多個金融、創科、基建項目。他形容訪問成功，取得8大成果。其中，今次訪問共達成96份合作協議和備忘錄，其中涉及金額總值超過16.5億美元。



2026年6月4日，行政長官李家超（中）聯同律政司副司長張國鈞（左二）、財庫局局長許正宇（右二）、商經局局長丘應樺（左一）、創科局副局長張曼莉（右一）、「一帶一路」專員何力治、貿發局主席馬時亨、香港總商會諮議會委員林健鋒和徐州工程機械集團有限公司副總裁劉建森，在烏茲別克會見傳媒。（政府新聞處圖片）

李家超表示，他周四分別與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、總理阿里波夫（Abdulla Aripov）、總統戰略發展顧問烏穆爾扎科夫（Sardor Umurzakov），以及副總理霍扎耶夫（Jamshid Khodjaev）會面。兩地政府達成共識，在金融、貿易、航空、基建等多方面加強合作。

同日稍後，李家超會出席由香港特區政府及香港貿發局主辦的商務晚宴，向烏茲別克商界領袖代表推介香港的商機和優勢，以及香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和貢獻。而在周五，代表團會到訪烏茲別克科技園IT Park，李家超會與數字技術部第一副部長Sultanov先生會面。代表團亦會與烏茲別克的商界代表會面，當地領導和高層官員都會出席。

2026年6月4日，行政長官李家超（右三）與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）（左二）會面。（政府新聞處圖片）

李家超稱取得八大成果 合作涵蓋多個範疇

由於李家超一行將於周五結束中亞訪問，所以他提前總結整個中亞訪問的八大成果。他表示，第一項成果是建立了政府與政府之間的高層接觸和聯繫，並達成多個領域合作的高層共識。當中包括烏茲別克政府已同意在香港設立總領事館。

第二是雙方簽訂多項協議。在政府層面，哈薩克和烏茲別克政府分別與港府簽訂或互換了8份和7份，即共15份合作文件，涵蓋商務、教育、發展項目等範疇。至於在政府層面以外，和哈薩克達成53份合作協議和備忘錄，與烏茲別克則達成28份，即共81份，涵蓋範圍包括經貿、投資、金融、科技、航空等，涉及具體金額總值超過16.5億美元。

2026年6月4日，行政長官李家超（左）與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev，右）會面。（政府新聞處圖片）

將與兩國就避免雙重課稅協定展開磋商

第三是政府間同意展開不同範疇的雙邊協定磋商。港府與哈薩克和烏茲別克政府會就全面性避免雙重課稅協定展開磋商，亦同意就雙邊促進和保護投資協定展開談判，盡快落實有關協定。香港海關與烏茲別克海關亦會展開「認可經濟營運商」互認安排，以便利清關，提升貿易效率。

第四是產業間深化項目對接與科研合作，包括香港交易所、本地銀行及多家金融服務企業與兩國金融機構合作；香港科技園、數碼港和港深創新及科技園，與兩國機構會加強科研交流；香港機管局與阿拉木圖國際機場合作促進航空發展等。

第五，香港出海平台發揮有效作用並達致實質成果，香港與內地企業「拼船出海」，發揮協同優勢效應。這次是內地企業出海專班去年成立後，首次由特首率領香港與內地企業一同外訪，兩者相輔相成，擴大了內涵和實力，發揮「一加一大於二」的作用，帶來共81份合作協議和備忘錄。

2026年6月4日，行政長官李家超（左五）與烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov，右五）和副總理霍扎耶夫（Jamshid Khodjaev，右六）會面。（政府新聞處圖片）

開辦哈薩克阿拉木圖航線 與兩國放寬互免簽證

第六是促進人員往來便捷，首先是香港的航空公司會在2027年第一季開辦直飛哈薩克阿拉木圖的航線，連接兩個樞紐城市。特區政府和烏茲別克政府完成民用航空運輸協定的草簽工作，雙方的航空公司可以利用航權提供航班。簽證方面，港府與兩個國家都達成共識，同意放寬互免簽證期限至30日，會盡快落實安排。

第七，進一步促進人文交流。教育方面，香港的大學將與兩國的高等教育機構及基金會合作，促進教育、研發及人才交流。文化方面，香港故宮文化博物館將與烏茲別克國家歷史博物館建立合作夥伴關係，未來兩地聯合舉辦展覽。

第八，雙方認同樞紐對樞紐的合作方向，可帶來更廣更闊的合作空間和高質量發展，雙方會增加高層互訪並支持對方的活動，共同擴大網絡。