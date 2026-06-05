食環署：觀塘協和街新鮮糧食店現鼠蹤　已暫停營業及被檢控

食環署發言人周四（4日）表示，近日接獲觀塘區協和街一家新鮮糧食店有鼠隻出沒的投訴，食環署周三（3日）派員巡查，發現處所地台有污漬、鼠跡，以及假天花和牆身有罅隙，遂根據《食物業規例》向相關人士提出檢控。有關新鮮糧食店已暫停營業，以徹底清潔及加強防鼠滅鼠措施。



食環署表示，會繼續密切監察各食物業處所的衞生情況，並會按風險加強巡查及執法。若發現有處所衞生情況欠佳、未有妥善處理食物，或有可能引致鼠患，署方會按實際情況採取適當執法行動，以保障公眾健康。（資料圖片）

今年5間新鮮糧食店一度被暫時吊銷牌照

食環署表示，署方亦根據《公眾衞生及市政條例》發出消除鼠患通知，規定處所負責人在指明時間內採取所需步驟以除去可引致鼠患的事物，否則會被檢控。當局會繼續留意該處所的衞生情況及採取適當行動，以保障食物安全及保持環境衞生。同時，食環署已加強該店附近公眾地方的潔淨工作及放置毒餌，以防治鼠患。

發言人又稱，今年截至6月3日，食環署已巡查全港各區持牌／許可證食物業處所約91,500次，包括巡查新鮮糧食店約6,200次。其間，共有5間持牌新鮮糧食店因違反《食物業規例》被記下足夠分數，被暫時吊銷牌照7至14天。

此外，署方曾在2月10日的新聞稿公布，一間持牌新鮮糧食店因衞生狀況不佳及鼠患嚴重，一度被飭令封閉，在有關問題徹底糾正後，於較早時獲批准重開；以及3月10日的新聞稿公布，一間持牌新鮮糧食店因違反持牌條件被取消牌照。

食環署表示，會繼續密切監察各食物業處所的衞生情況，並會按風險加強巡查及執法。若發現有處所衞生情況欠佳、未有妥善處理食物，或有可能引致鼠患，署方會按實際情況採取適當執法行動，以保障公眾健康。（資料圖片）（

同期，食環署人員就發現有違規情況，共向相關食物業處所口頭警告451次、發出77封警告信及提出527宗檢控；當中針對持牌新鮮糧食店的口頭警告有173次、發出9封警告信及125宗檢控。

除加強巡查及執法，食環署亦已向全港持牌／許可證食物業處所發信，就業界在夏季期間處理和儲存食物，以及加強防治鼠患等方面提出注意事項。