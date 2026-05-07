旺角驚現7隻初生老鼠　清潔工討論應否殺掉　網民籲：勁多菌要殺

過街老鼠，人人喊打，那初生BB鼠呢？有女生於網上發文分享，於旺角街頭見到7隻初生老鼠在地面，清潔姐姐和叔叔正討論是否殺死牠們。不少網民指出應立即殺掉，「為人類健康，而家不殺，將來捉？而家不死，10年後可以生到幾隻？」、「冇人願意養就殺，坑渠老鼠勁多菌，唔係你死就我亡」。



有網民表示，「雖然坑渠老鼠係污糟，但清潔姐姐同叔叔肯花時間去討論而唔係第一時間當垃圾掃走，相信係因為覺得佢哋都係有生命，生而為人有惻隱之心係好事」。



有網民就建議，「可以餵蜥蜴、蛇、雀，或者袋起佢送畀爬蟲店，或者放喺多雀多鴿地方，最少佢成為其他動物身體一部分，死得有價值」。



有女生於網上發文分享，於旺角街頭見到7隻初生老鼠在地面，清潔姐姐和叔叔正討論是否殺死牠們。（Threads@slowmo.pp）

該女生於Threads發文發片分享事件，「（慎入）一朝早喺旺角見到咁嘅狀況，清潔姐姐同叔叔討論要唔要殺死佢哋」。

旺角驚現7隻初生老鼠 清潔工討論應否殺掉

影片見到，7隻仍未長毛、身體呈粉紅色的初生老鼠圍躺在地上，牠們未能行走，其中1隻嘗試翻動身體，有清潔工拿着掃帚及垃圾鏟在旁，但未有即時掃走老鼠，並聽到1把男聲說「老鼠仔呀，浸酒咋嘛」。

不少網民指出應立即殺掉，「為人類健康，而家不殺，將來捉？呢到不死，10年後可以生到幾隻？」。（Threads@slowmo.pp）

網民：老鼠要消滅 建議人道舒服殺死

帖文引來網民熱議應否殺掉幼鼠，不少人指出為將來着想，應立即殺掉，「坑渠老鼠就殺啦」、「大咗咪一樣要死，唔好睇少呢幾隻嘢，一變多起上嚟，呢度可以變幾百隻」、「點解咁得意嘅，大隻嘅老鼠就人人喊打喊殺，bb鼠就要有惻隱之心，你畀機會佢大個，到頭嚟都係會殺佢㗎喎，即係咁講，呢個世界唔公平得嚟好趣緻」、「好多人都好偽善，貓狗就要拯救當bb咁養大，野豬老鼠蛇就喊打喊殺」。

有網民認為可用更人道的方法殺掉，「哎呀，咁當然唔好要佢死得好慘啦，但係老鼠始終都要消滅㗎嘛，咁長痛不如短痛，用一個果斷嘅方式殺死佢哋囉」、「其實佢哋都係生命嚟啫，佢哋都有痛覺，或者如果可以，我想佢哋舒服咁死去」、「只可說可憐，令牠們走得舒服點，無痛無氧放進膠袋，缺氧慢慢走」。

有網民說，「只可說可憐，令牠們走得舒服點，無痛無氧放進膠袋，缺氧慢慢走」。（Threads@slowmo.pp）

網民討論餵爬蟲類寵物 有人提醒或有病菌

有網民建議物盡其用，「如果係我會執返屋企餵蛇」，有網民就提醒，「人工飼鼠同街鼠唔係一樣，街鼠可能有病毒」、「你執來畀爬（爬蟲類動物）食，如果有菌又係搞到隻爬」。

（Threads@slowmo.pp）