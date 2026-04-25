德女來港光顧牛奶冰室遇巨鼠　食環署已檢控　店方稱盡力聯絡事主

一名德國女旅客日前來香港旅遊，作為環球旅行首站，惟抵達香港「美食天堂」後，第一餐光顧連鎖餐廳「牛奶冰室」卻驚見巨鼠，她稱當時已下單，只能硬着頭皮繼續用餐，她其後將直擊巨鼠影片上載社交平台instagram分享，有關影片在網上熱傳，亦引起本地及外國網民留言和關注。



食環署回應《香港01》指，本月24日已派員巡查，發現事涉事處所的食物室，部份未有保持維修妥善和狀況良好，同時亦有蟲害滋擾的情況，已根據《食物業規例》檢控相關處所的持牌人。



牛奶冰室所屬的「亞洲國際餐飲集團」亦回應指，近日已盡力聯絡事主，並正進一步了解及調查相關情況，認為是次為個別事件，強調一直重視餐廳環境及食品安全，絕不會忽視任何影響顧客體驗的情況。



一名德藉女旅客日前來港旅遊，歷經22小時的航程，下飛機首站到連鎖餐廳「牛奶冰室」用餐，豈料不遠處有一隻肥大的老鼠送上「見面禮」。（aliahreek IG影片截圖）

事主對着鏡頭苦笑表示會硬着頭皮繼續用餐，「由於我已經下單，管他的，我會在這裏用餐。」（aliahreek IG影片截圖）

德女訪港首餐光顧牛奶冰室即遇肥鼠 崩潰驚呼︰No way！

近日有一名德藉女背包客開啟環球旅遊，揀選香港作為首站目的地。她乘坐長達22小時的長途客機後，到連鎖餐廳「牛奶冰室」用餐，其間發現不遠處有一隻肥大的老鼠送上「見面禮」。其後她在社交平台發布短片，引起不少本地網民及外國粉絲留言關注。

根據影片所見，老鼠在餐廳座位旁的隔板高處，不斷擦臉抓癢。事主感崩潰，不斷驚呼怎麼可能（No way），其後她對着鏡頭苦笑表示，由於已經下單，因此會硬着頭皮繼續用餐，「由於我已經下單，管他的，我會在這裏用餐。」（I already gave in my order, fxxk it. I gotta eat here）

其後事主再在帖文留言調侃，「在香港下單點了食物，結果就看到這個，環球旅行第一天圓滿結束。」雖然老鼠或影響她對香港的初次印象，但事主仍願意分享香港美麗的風景。

雖然老鼠或影響她對香港的初次印象，但事主仍願意分享香港美麗的風景。（aliahreek IG圖片）

食環署巡查後已檢控 指食物室部份無保持維修妥善 有蟲害滋擾情況

食環署回應《香港01》指，本周五（24日）已即時派員巡查該食肆，其間發現事涉事處所的食物室，部份未有保持維修妥善和狀況良好，同時亦有蟲害滋擾的情況，已根據《食物業規例》第（132X章）檢控相關處所的持牌人。

食環署人員已向涉事處所的負責人，作出衞生教育及提供防治蟲鼠建議，並提醒其須時刻保持良好的食物、個人和環境衞生。食環署又指，會繼續留意相關食物業處所的衞生情況及採取適當行動，以保障食物安全及保持環境衞生。

食環署指，發現事涉事處所的食物室，部份未有保持維修妥善和狀況良好，同時亦有蟲害滋擾的情況。（aliahreek IG影片截圖）

亞洲國際餐飲集團︰進一步了解及調查、已盡力聯絡事主

至於牛奶冰室所屬的母公司「亞洲國際餐飲集團」回應表示，由於該視頻並非近日發生，近日已盡力聯絡事主，並正進一步了解及調查相關情況，認為是次為個別事件，強調餐廳環境及食品安全一直是最重視的核心標準之一，絕不會忽視任何影響顧客體驗的情況。

亞洲國際餐飲集團指出，各分店一直按既定機制執行清潔、滅蟲及控鼠工作，包括定期深層清潔，以及由香港的專業公司提供的滅蟲及控鼠服務，同時公司巡查部門定期對各分店進行衛生檢查及安排大型清潔，相關工作均有清晰記錄。

香港餐飲聯業協會會長黃家和呼籲，業界要注重食物安全，做好環境衛生的管理，否則會引來鼠患。（資料圖片）

五一黃金周將至迎來大批內地客 黃家和籲業界做好環境衛生管理

外國遊客來到香港「美食天堂」驚見「五星級大鼠」，或影響香港餐飲形象，五一內地黃金周將至，本港將迎來大批內地客，香港餐飲聯業協會會長黃家和呼籲，業界要注重食物安全，做好環境衛生管理，包括食物不能互亂擺放，殘渣亦要放置在適當的垃圾桶，否則會引來鼠患。

黃家和又指，香港食肆衛生仍有很大的改善空間，涉及食肆管理、公民教育等問題，他近期便發現不論是港人或旅客，個人質素有需要提升，部份人在食肆如廁後沒有洗手，部份人則胡亂丟棄紙巾，導致洗手間污糟邋遢，亦間接導致食肆安排更多人手清潔，建議政府加強相關宣傳教育。