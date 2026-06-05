天然乳品案16年歷3審訊　再上訴得直　官指延誤前所未有2被告獲釋

前上市公司天然乳品主席陳克恩涉串謀他人，在約5億新西蘭元的新西蘭牧場收購中，隱瞞利益關係及訛稱牧場的毛利，詐騙聯交所和天然乳品。他們經第三度審訊，於2023年被裁定4項串謀詐騙罪成並判囚。兩人早前就其中三罪上訴得直，此外，上訴庭早前處理他們的刑期上訴，並改判他們可即時獲釋。



上訴庭今（5日）頒判辭解釋理據，指本案的延誤屬前所未有，兩名被告於16年前被捕，之後經歷三次審訊。考慮案件對他們的影響，其中陳的家人指，案件令他們一家的生活停滯16年。法官考慮以上因素，決定判他們即時獲釋。



現時涉及的兩名上訴人分別為：天然乳品前執行董事兼聯席主席陳克恩，和UBNZ Trustee Limited（UBTL）東主兼營運者Hao May，他們在第三度審訊後，被裁定4項串謀詐騙罪成，分別被判囚7年3個月和7年9個月。上訴庭早前裁定，兩人就其中三罪上訴得直，其中1罪則維持原判。上訴庭其後處理兩人的刑期上訴，並就餘下1罪，判他們即時獲釋。

上訴人陳克恩及Hao May歷16年審訊及法律程序，終獲得釋放。(黃浩謙攝)

兩被告曾兩度入獄均曾被囚禁逾3年

法官今在判辭形容，本案的延誤屬前所未有，兩名上訴人於16年前被捕，經歷三次審訊，期間曾兩度入獄，分別曾服刑3年60天和3年23天。而本案的延誤，都並非控方或上訴方引致。

由希望至深淵比任何懲署更折磨

法官又引述陳克恩家人的信件，指案件令他們家人的生活停滯16年，陳的兩名女兒形容本案的司法程序是「過山車」，陳妻則稱：「每次我們燃起一絲希望，生活便會瞬間把我們推回深淵。這種循環比任何懲罰都更為折磨。」至於Hao May，法官指她不是本港居民，多年間不能在港工作。

認為兩被告應各囚逾4年

法官認為，就兩名上訴人現時面對的串謀詐騙罪，量刑起點應分別為6年和5年9個月，並因本案的過度延誤獲刑期扣減，他們的判刑應分別為4年6個月和4年5個月。

早前另一被告已裁定上訴得直

法官亦考慮兩名上訴人已服刑逾3年，決定判他們即時獲釋，而不是把他們送返監獄，由懲教署計算他們餘下的刑期。

此外，上訴庭早前裁定同案另一名被告、天然乳品前副總裁Yee Wenjye涉及的控罪都上訴得直。

案件編號：CACC228/2023