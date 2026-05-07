天然乳品欺詐案　重審上訴部份得直　前主席陳克恩等2人仍1罪成

前上市公司天然乳品主席陳克恩涉串謀另外兩人，在約5億新西蘭元的新西蘭牧場收購中，隱瞞利益關係及訛稱牧場的毛利，詐騙聯交所和天然乳品。他們經第三度審訊，於2023年被裁定4項串謀詐騙罪成，遭判囚4月9個月至7年3個月不等。他們再提出上訴，上訴庭法官今(7日)下判辭，指陪審團在審訊時就「關連交易」和「關連人士」，未獲充分指引，裁定陳等人就其中3項控罪上訴得直，另1罪則維持原判。該罪只涉及陳克恩和另一人，上訴庭將於6月1日，處理兩人就該罪判刑的上訴。



3名上訴人：天然乳品前執行董事兼聯席主席陳克恩、UBNZ Trustee Limited（UBTL）東主兼營運者Hao May和天然乳品前副總裁Yee Wenjye。

天然乳品前董事陳克恩等就重審裁決再上訴，獲部份得直，但仍維持一罪成.。（資料圖片）

案件2023年重審再被裁4罪成

他們在第一次審訊時被裁定罪成，於2016年被判囚。他們其後上訴得直，案件發還重審，於2021年重審期間，法官命令解散陪審團，並於2023年年7月再重審。他們於同年被裁定4項串謀詐騙罪成，3人分別被判囚7年3個月、7年9個月及4年9個月。

上訴方提出多項上訴理據，包括第三度審訊時的法官就控罪的元素，錯誤引導陪審團。

上訴庭認為陪審團未獲充分指示

上訴庭法官在判辭指，陪審團考慮部份控罪時，需對「關連交易」和「關連人士」有充分理解，從而衡量上訴人的行為，有否影響聯交所履行其職責。惟法官認為陪審團在重審時未獲充分和適當的指示，裁定其中3項串謀詐騙罪，上訴得直。

一罪維持原判

至於另一項涉及串謀詐騙天然乳品和公司股東的控罪，上訴庭3名法官以二比一的比數，駁回該罪的上訴，維持原判。該罪只涉及陳克恩和Hao May，上訴庭將於6月1日，處理兩人就該罪判刑的上訴。

案件編號：CACC228/2023