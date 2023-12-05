天然乳品前主席等3人瞞騙聯交所　官斥影響股市運作　囚57至87月

前上市公司天然乳品主席陳克恩涉串謀另外兩人，在涉及五億新西蘭元的新西蘭牧場收購中，隱瞞利益關係及訛稱牧場的毛利，詐騙聯交所和天然乳品。他們經第三度審訊，日前被裁定4項串謀詐騙罪成，案件今(5日)在高等法院判刑。法官斥責各被告在案中詐騙聯交所的行為，影響本港股票市場的健全和正常運作，但因案件拖延多年而酌情減刑，最終決定判三人監禁4月9個月至7年3個月不等。



3名被告2016年曾被裁罪成及判囚

3名被告分別為天然乳品前執行董事兼聯席主席陳克恩（56歲）、UBNZ Trustee Limited（UBTL）東主兼營運者Hao May（61歲）和天然乳品前副總裁Yee Wenjye（52歲）。三名被告經第一次審訊後被裁定罪成，於2016年遭判囚。他們其後上訴得直，案件發還重審，於前年重審期間，法官命令解散陪審團，並於本年7月再重審。

天然乳品前董事陳克恩及另兩名人士3度審訊後被裁罪成判囚.。（資料圖片）

官稱判刑須具阻嚇性

法官判刑時指，被告在案中除詐騙公司和股東，亦隱瞞聯交所，聯交所依賴上市公司如實作出披露，涉案的詐騙行為，影響本港股票市場的健全和正常運作，強調判刑要具阻嚇性。

首兩被告是案中主腦

法官續指，陳克恩和Hao May是案中的主腦，前者在案中作出隱瞞，後者則負責監管涉案計劃，Yee Wenjye的角色相對輕微，亦較遲才加入計劃。考慮案件拖延多年，酌情減刑，判陳克恩監禁7年3個月、Hao May監禁7年9個月，而Yee Wenjye判囚4年9個月。法官亦取消陳克恩和Hao May擔任公司董事的資格，為期6年9個月。

涉收購新西蘭牧場的交易

案情透露，陳克恩及Hao May於2009年5月至9月期間串謀詐騙聯交所，訛稱UBTL、UBFM及其最終實益擁有人為中國金匯礦業(天然乳品前身)的獨立第三方。他們又訛稱，二人就中國金匯礦業向UBTL收購UBAH的全部已發行股本及資產，包括UBAH完成收購CraFarms Group在新西蘭擁有的牧場，並沒有現存或事先協定。

首次被告隱瞞收購中的利益關係

陳克恩及Hao May又隱瞞陳於收購中有利益關係，但調查顯示，陳及Hao May與另一間公司簽訂合約，攤分出售及購買CraFarms Group牧場所得的佣金。另外，三名被告又訛稱CraFarms Group牧場所涉及的物業和固定資產，於2008年至2009年的財政年度錄得毛利逾9200萬元。

案件編號：HCCC309/2019