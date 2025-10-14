流感奪命｜徐樂堅指「夏季」流感未見頂　若與冬季流感疊加更堪憂

東華三院黃鳳翎中學一名13歲女生感染乙型流感後病逝，是本港今年首宗兒童感染流感的死亡個案。衞生防護中心總監徐樂堅今早（14日）在電台節目表示，自9月起，流感病例大幅上升，以甲型（H3）流感為主，籲市民、尤其是高危人士盡快接種疫苗。徐樂堅又指，夏季流感至少維持6星期，現時仍未達高峰，估計未來4星期仍會持續，如與冬季流感疊加則會帶來更大挑戰。



衞生防護中心總監徐樂堅10月14日在電台節目表示，自9月起，流感病例大幅上升，以甲型（H3）流感為主，籲市民、尤其是高危人士盡快接種疫苗。

徐樂堅在港台節目《千禧年代》表示，對13女童感染流感離世「唔係幾開心」，正密切留意女童就讀學校情況，同級有三位同學有輕微病癥，但學校未有爆發跡象。

徐樂堅指在流感季節期間，建議市民，特別是長者、幼童等，在人多的地方應該佩戴口罩；一般不會要求學生在校內佩戴口罩，因有可能對學習造成影響，但如學校出現感染個案，會先要求患病學生不要上學，如有需要會要求學生佩戴口罩，以防止有潛伏病例。

徐樂堅表示，今年夏季流感自9月開始，流感病例大幅上升，錄得約390宗學校爆發個案，其中中、小學有約3,000人受到影響，一周內有70宗病例，情況不容小覷。他又指，過去在冬季流感期間，每周病例數量約15宗，可見夏季流感活躍程度需受到重視。

徐樂堅指，今年夏季流感自9月開始，流感病例大幅上升，錄得約390宗個案，其中中、小學有約3,000人受到影響，一周內有70宗病例，情況不容小覷。

徐樂堅說，目前的病毒株與三價和四價流感疫苗匹配；疫苗的有效期通常在9個月至1年的時間，較少有嚴重個案，這些個案往往與自身健康問題有關，而且每年都有嚴重的病例。他續說，今年夏季流感包括甲型和乙型流感，以甲三型為主，佔80%，亦有甲一型及乙型病毒株。

徐樂堅表示，夏季流感至少維持6星期，最長可達3至4個月。今年夏季流感已持了6星期，卻仍「未見頂」，未達流感高峰，他估計未來4星期夏季流感仍然活躍，或持續至11月，有機會與冬季流感疊加，而冬季流感一般在1月爆發。

東華三院黃鳳翎中學一名13歲女學生，因患乙型流感病逝。（鄭子峰攝）

疫苗接種計劃於9月22日啟動，徐樂堅指早在6月初就已與學校商討疫苗接種外展計劃，有2,300間學校，接近99%的參與率，預計58%會完成接種，並希望在11月底前有300間學校完成接種，10月和11月的完成率達到93%將非常理想，但因安排有一定困難，已盡量壓縮接種時間。

他又指，世衞每年2至3月時會公布北半球的流感病毒株，藥廠隨後會製造疫苗、訂購及運送，疫苗一般在9至10月期間才會抵達香港，未來希望在9月中已能得到疫苗，少量預早訂購的醫生9月初已獲得疫苗，但要改變獲得疫苗的時間有相當難度。