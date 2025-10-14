流感奪命｜2000校報名外展接種疫針嘆慢板　衞生防護中心發催促令

多間本港學校自上月開學後爆發流感，日前更有一名13歲女童感染乙型流感後死亡，引來關注。衞生署衞生防護中心表示，現時共有約300間學校已舉行疫苗外展接種活動，已報名但未舉行的則有約2,000間。



因應近期的流感活躍程度和學校爆發宗數上升，中心已聯繫相關學校，敦促他們在可行的情況下，嘗試進一步提早接種疫苗的外展活動服務。



▼9月15日 醫務衞生局及醫院管理局高層打流感疫苗▼



1330間學校應允本月底或之前辦外展接種流感疫針

衞生防護中心指，目前有約2,300間學校（全港學校總數的99%）報名舉行流感疫苗學校外展接種活動。當中超過1,330間學校會於10月底或之前進行外展活動，佔學校總數58%；整體表示會於11月底或之前進行，則超過2,140間學校，全港學校總數93%，比率分別較去年同期的45%和83%為高。

約150間學校無計劃12月前舉行

現時只有約300間學校已舉行外展活動，最早的於9月29日舉行，佔總數13%，即尚有2,000間尚未舉行。根據衞生防護中心資料，11月過後尚有約150間學校未安排種，屆時料已快踏入冬季流感高峰期。

衞生防護中心促嘗試提早舉行外展接種疫苗。（資料圖片）

衞生防護中心促嘗試提早舉行外展接種疫苗 已聯絡私家醫生協助

因應今年夏季流感的出現，加上近期的流感活躍程度和學校爆發宗數上升，中心已聯繫相關學校，敦促他們在可行的情況下，嘗試進一步提早接種疫苗的外展活動服務。另外，中心亦已聯絡參與計劃的私家醫生以尋求他們的支持，促請他們盡量提供協助。

中心又指，參與計劃的醫療團隊與相關學校正計劃提早安排外展活動，但需時間調配人手及作適當安排，中心會積極提供可行協助，配合學校的需要。