聖馬可中學口罩令｜有學生指班級每日5至6人缺席　憂心校內爆流感

該校一名中三學生指，一般來說，一班有約30多人，每天也有大概5至6人缺席。被問及會否擔心流感爆發，她表示「點都會有嘅」，所以在課室也會盡量戴上口罩。至於自新冠肺炎後再次被規定戴口罩，她表示感覺「還好」，只是可能起初會感到有些焗熱。



位於筲箕灣的聖馬可中學昨日發通告，指因應該校甲型流感感染人數增加，衞生署要求該校所有教職員及學生今日至下周一（14日至20日）期間戴口罩。（廖雁雄攝）

有老師在校門提醒未戴口罩的學生需戴上。（廖雁雄攝）

若有學生忘記戴口罩回校 校方將會向其提供後備口罩

記者今早到學校門外視察，大部份學生均戴上口罩，少量未戴口罩的學生亦會在進入學校時，被老師或職員提醒需戴上。有老師在場表示，若有學生忘記戴口罩回校，校方將會向其提供後備口罩。

記者今早到學校門外視察，大部份學生均戴上口罩。（廖雁雄攝）

中三學生指班上每日有5至6人缺席 戴口罩感覺「還好」

就讀中三的余同學表示，一般來說，一個約有30多人的班別，每天也有大概5至6人缺席。被問及會否擔心流感爆發，她表示「點都會有嘅」，所以在課室也會盡量戴上口罩。至於自新冠疫情後再次被規定戴口罩，她表示感覺「還好」，只是可能起初會感到有些焗熱。

就讀中三的余同學表示，一般來說，一個約有30多人的班別，每天也有大概5至6人缺席。（廖雁雄攝）

中一及中三的情況較嚴重 學生回家即消毒

另一位讀中二的李同學指，她的級別情況不算嚴重，中一及中三的情況較嚴重。她亦表示擔心流感爆發，因為害怕生病會影響學習進度，所以除了戴口罩外，回家時也會消毒。

就讀中二的李同學指，她的級別情況不嚴重，中一及中三的情況較嚴重。（廖雁雄攝）

有學生認為戴口罩帶來不便

不過，亦有學生認為戴口罩會帶來不便，讀中四的劉同學舉例指，若上體育課時也要戴口罩，會感到十分焗熱，但他亦表示在流感爆發下，要戴口罩亦沒辦法。他同樣有少許擔心校內及社區爆發流感，因為本身尚未注射疫苗。

就讀中四的劉同學（左）認為戴口罩會帶來不便。（廖雁雄攝）

校方將於11月安排全校學生打疫苗

聖馬可中學副校長司徒日進表示，今日的情況十分良好，學生也有按校方的建議戴上口罩。目前學校有三個級別有個別個案出現，亦已上報有關部門。校方將於11月安排全校學生注射流感疫苗。

衞生署：學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升

衞生署衞生防護中心早前表示，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至上周五（10日），9月開學後涉及學校的爆發個案共有337宗，包括幼稚園／幼兒中心（35宗）、小學（182宗）及中學（120宗）。中心由開學至今錄得9宗涉及兒童流感的嚴重和一宗死亡個案，年齡介乎3至17歲，其中8人過往的健康狀況良好。