流感｜過去4日117宗院舍或學校爆發　衞生署：冬夏流感季節或重疊

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布最新一期《流感速遞》，指流感活躍程度持續上升，在今年第41周，即10月5日至10月11日，有40宗成人嚴重個案，其中27宗死亡，兩項數字都較對上一周升六成或以上。過去四日（12日至15日），本港亦錄得17宗嚴重成人個案，包括10宗死亡個案；同期有117宗學校或院舍爆發個案，已超過上周全周數字。實驗室監測陽性百分比升至12.02%，高於前一周錄得的9.70%，並已超越今年初冬季流感季節最高一周的10.54%。



中心總監徐樂堅指，今年夏季流感在9月才出現並不常見，由於市民上一季度接種季節性流感疫苗至今已經超過九個月，體內產生的保護力亦已相對減少，加上新一季度的流感疫苗才剛開始供應，部份市民還未接種，因此今年夏季流感疫情將會相對嚴峻。他又指，今次夏季流感季節有可能與下一個冬季流感重疊，導致因感染流感而住院的人數較以往更多。



衞生防護中心指，過去一周流感活躍程度持續上升。（資料圖片／廖雁雄攝）

實驗室監測流感病毒陽達12% 高出基線水平迄逾倍

最新一期《流感速遞》顯示，今年第41周，實驗室監測流感病毒陽性百分比為12.02%，高於4.94%的基線水平及前一周錄得的9.70%。整體公立醫院入院率為每萬人口計0.67人，較前一周0.62高，同時高於基線水平，處於低強度水平。

在第41周，防護中心共錄得88宗學校或院舍爆發個案，涉及600人，較前一周68宗、涉568人為多，形容整體流感樣疾病爆發個案數目現時處於中強度水平。數字來到本周首4天，即10月12至15日，已超過上周全周，共有117宗學校或院舍爆發個案，影響686人。

40成人患者流感入住深切治療部 27人不治

嚴重個案方面，第41周共有40宗成人因流感入住深切治療部，其中27宗為死亡個案。40宗成人個案當中，27人已知未接種疫苗。最新的過去4日，則錄17宗嚴重個案，其中10人死亡。

由第36周（8月31日）起至昨日，中心共錄得189宗嚴重成人個案，131人死亡；116人感染甲型流感H3，51人感染甲型流感H1，16人感染甲型流但未分類，另有6人感染乙型流感。

10宗兒童嚴重嚴重個案 華三院黃鳯翎中學13歲女生不治

至於兒童嚴重個案，本夏季流感季節期間，中心共錄得10宗嚴重個案，當中有1宗死亡。該名13歲女童為華三院黃鳯翎中學學生，感染乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克，生前未有接種今季流感疫苗。

其餘9宗嚴重個案當中，7宗感染甲型流感H3，1宗個案感染甲型流感H1，1宗個案感染甲型流感但未分類；4宗沒有接種季節性流感疫苗。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片／黃浩謙攝）

徐樂堅：今年在9月出現夏季流感並不常見

中心總監徐樂堅指，本港並非每年都會出現夏季流感季節，一般在7月至8月間出現，維持6至18星期。今年在9月出現夏季流感並不常見，由於市民上一季度接種季節性流感疫苗至今已經超過九個月，體內產生的保護力亦已相對減少，加上新一季度的流感疫苗才剛開始供應，部份市民還未接種，因此今年夏季流感疫情將會相對嚴峻。

徐樂堅又預計，流感活躍程度在未來幾星期仍維持在較高水平。另一方面，當年底氣溫下降，病毒一般會較活躍。香港的冬季流感季節大多在1月至3月期間出現，今次夏季流感季節有可能與下一個冬季流感重疊，導致因感染流感而住院的人數較以往更多。